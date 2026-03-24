Цены на смартфоны в России взлетят на 25–40% из-за ситуации в Ормузском проливе

Цены на смартфоны в России вырастут на 25–40% в течение ближайших шести месяцев, а цены на DRAM (разновидность оперативной памяти, обеспечивающая временное хранение данных) могут вырасти на 70% из-за небывалого спроса со стороны ИИ и ситуации с Ормузским проливом, рассказал «Газете.Ru» основатель компании ATLAS (российский разработчик и производитель надежных систем для хранения, обработки и передачи данных) Тимур Мустафаев.

Мировой рынок памяти оказался на грани кризиса из-за небывалого спроса со стороны искусственного интеллекта. Производителям пришлось резко перестроить свои стратегии, что привело к острому дефициту ключевых компонентов и стремительному росту цен. Отрасль памяти находится в состоянии длительного кризиса, который продлится вплоть до 2030 года.

«Текущий кризис — это прямое следствие перестройки индустрии памяти под нужды ИИ. Производители массово переориентировали мощности на выпуск серверной памяти и HBM-чипов (High Bandwidth Memory — это чипы высокопроизводительной памяти) для AI-ускорителей. Технологические гиганты заблаговременно законтрактовали объемы на годы вперед, вытеснив потребительский и мобильный сегменты из приоритетной очереди. Результат — острейший дефицит одного из стандартов памяти для смартфонов и накопителей», — объяснил Мустафаев.

Цены на DRAM уже выросли на 90–95% по сравнению с прошлым кварталом. В ближайшие три месяца возможен дальнейший рост до 70%. Кроме того, перебои в судоходстве из-за закрытия Ормузского пролива Ираном могут сделать глобальные цепочки поставок еще более уязвимыми и дорогими.

Для потребителя последствия проявятся сразу в нескольких измерениях, заметил Мустафаев.

«Во-первых, рост цен: ноутбуки, смартфоны и твердотельные накопители в этом году существенно подорожают. По прогнозам экспертов, цены на смартфоны в России вырастут на 25–40% в течение ближайших шести месяцев. Во-вторых, ухудшение характеристик: производители, чтобы удержать привычный ценник, будут устанавливать меньший объем RAM (оперативная память) и более медленные накопители в бюджетных и средних моделях. В-третьих, сокращение выбора: доступные смартфоны до $150 постепенно будут уходить с рынка — их производство становится нерентабельным», — объяснил специалист.

Мустафаев советует воздержаться от смартфонов среднего ценового диапазона новых поколений — производители уже незаметно снижают объем памяти и скорость накопителей при более высокой цене.

«В сегменте бюджетных ноутбуков кризис бьет сильнее всего: бренды переходят на более медленные и емкие модули памяти, маскируя деградацию характеристик. Видеокарты среднего класса — рост стоимости памяти толкает цены вверх, а прироста производительности нет. Стоит с осторожностью относиться и к покупкам б/у техники по «антикризисным» ценам на вторичном рынке — спекулятивный ажиотаж уже начинает влиять на вторичное ценообразование», — заключил специалист.

