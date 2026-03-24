Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

СМИ: мигранты в России занимают должности с зарплатой до 380 тыс. рублей

Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Наиболее высокие зарплаты в России предлагают мигрантам в Москве, Удмуртской республике, Амурской области и Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство труда России.

Отмечается, что наиболее высокооплачиваемая должность, которую предлагают иностранным специалистам — председатель правления в Москве с зарплатой в 380 тысяч рублей в месяц. Следом за ней в рейтинге размещается должность менеджера по образовательной деятельности в Удмуртской республике с доходом 303 тысяч рублей в месяц. Замыкает топ-3 вакансия директора по производству на 255 тысяч рублей в месяц в Амурской области.

Высокие зарплаты (до 250 тысяч рублей в месяц) предлагают начальнику участка в строительстве в Красноярском крае, директору центра в Москве и вице-руководителю кружка в Татарстане. В Красноярском крае также приглашают мигрантов на должности прорабов, а начальнику склада горюче-смазочных материалов предлагают оклад в 230 тысяч рублей. Такая же зарплата (230 тысяч рублей) предусмотрена для директора департамента в Москве и токаря в Ямало-Ненецком автономном округе.

До этого в Госдуме посчитали, сколько мигрантов может заменить один россиянин. По информации депутата Оксаны Дмитриевой, один квалифицированный россиянин может заменить трех, а то и четырех мигрантов.

Ранее стало известно, как будет работать система организованного найма мигрантов.

 
Теперь вы знаете
Финал «Пацанов», спин-офф «Рассказа служанки» и Эль Фаннинг на OnlyFans: 13 сериалов апреля, которые нельзя пропустить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!