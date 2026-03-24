СМИ: мигранты в России занимают должности с зарплатой до 380 тыс. рублей

Наиболее высокие зарплаты в России предлагают мигрантам в Москве, Удмуртской республике, Амурской области и Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство труда России.

Отмечается, что наиболее высокооплачиваемая должность, которую предлагают иностранным специалистам — председатель правления в Москве с зарплатой в 380 тысяч рублей в месяц. Следом за ней в рейтинге размещается должность менеджера по образовательной деятельности в Удмуртской республике с доходом 303 тысяч рублей в месяц. Замыкает топ-3 вакансия директора по производству на 255 тысяч рублей в месяц в Амурской области.

Высокие зарплаты (до 250 тысяч рублей в месяц) предлагают начальнику участка в строительстве в Красноярском крае, директору центра в Москве и вице-руководителю кружка в Татарстане. В Красноярском крае также приглашают мигрантов на должности прорабов, а начальнику склада горюче-смазочных материалов предлагают оклад в 230 тысяч рублей. Такая же зарплата (230 тысяч рублей) предусмотрена для директора департамента в Москве и токаря в Ямало-Ненецком автономном округе.

