Россиянам рассказали, выгодно ли брать отпуск в апреле

Отпуск в апреле выгоднее россиянам с финансовой точки зрения, чем в январе-марте, но менее выгоден, чем в июле. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Суммарное число рабочих дней в 2026 году будет таким же, как и в 2025 году, — 247 рабочих дней. В январе-марте 2026 года было 15,19 и 21 рабочий день соответственно. В апреле число рабочих дней будет соответственно на 7,3 и 1 день больше, чем было в первые три месяца 2026 года и составит 22 дня. Наибольшее число рабочих дней в 2026 году будет в июле — 23», — отметил Балынин.

По его словам, если, например, зарплата у работника в 2026 году равна 100 тыс. рублей, а средний дневной заработок равен 3 тыс. рублей, то при отпуске 14 дней с 17 по 30 апреля будет начислено 42 тыс. рублей. Начисленная сумма зарплаты составит 54,55 тыс. рублей, а сумма выплат отпускных и зарплаты — 96,55 тыс. рублей, оценил экономист.

Если взять отпуск 14 дней в июле 2026 года (например, с 13 по 26 июля), то тогда будет выплачено 42 тыс. рублей отпускных, уточнил эксперт. Начисленная сумма зарплаты составит 56,52 тыс. рублей, а сумма выплат отпускных и зарплаты — 98,52 тыс. рублей, добавил Балынин.

При отпуске с 12 по 25 января 2026 года сумма отпускных составила бы 42 тыс. рублей, а размер зарплаты — 33,33 тыс. рублей, подчеркнул эксперт. То есть сумма выплат отпускных и заработной платы была бы 75,33 тыс. рублей, сказал Балынин. В феврале — 42 тыс. рублей, 47,37 тыс. рублей и 89,37 тыс. рублей соответственно, добавил экономист.

«Расчеты показали, что отпуск в апреле с финансовой точки зрения выгоднее отпуска в январе-марте 2026 года, но менее выгоден чем в июле. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала, а оплата труда за отработанные дни месяца — в установленные даты правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором», — отметил Балынин.

По его словам, такая дата определяется с обязательным учетом того, что выплата зарплаты должна производиться не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

Ранее россиянам обещали, что перекосов в выплате зарплаты в апреле не будет.