NASA назвало количество открытых внесолнечных планет

Исследователи Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщили о том, что сейчас под наблюдением агентства находится 5602 подтвержденных внесолнечных экзопланеты.

«В 2025 году исполнилось 30 лет с момента открытия экзопланет. Первая планета, обнаруженная на орбите звезды, похожей на Солнце, 51 Pegasi b, была идентифицирована в октябре 1995 года; за прошедшие с тех пор три десятилетия мы подтвердили существование еще 6000 планет из миллиардов, которые, по нашему мнению, существуют», — говорится в сообщении.

По данным космического агентства, большинство найденных планет располагается в ближайшей к Земле области Млечного пути. Это расстояние в пределах нескольких тысяч световых лет от нашей звездной системы. Так, для сравнения, ближайшая к Земле экзопланета, Проксима Центавра b, находится на расстоянии около 4 световых лет — на ближайшей к нам звездной системе галактики.

Современные наблюдения показывают, что в Млечном пути больше планет, чем звезд. Притом, астрономы сейчас уже могут измерять массы и размеры экзопланет, что позволяет им делать предположения об их составах.

До этого сообщалось, что поиск техносигнатур (признаков технологической деятельности на экзопланетах) остается одной из самых сложных задач современной астрономии. Возможных сигналов много, а возможностей современных телескопов хватает лишь на ограниченный набор.



