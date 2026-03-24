СМИ стали известны планы Пентагона по отправке войск на Ближний Восток

NYT: США перебросят на Ближний Восток бригаду воздушного десанта
Командование американской армии обсуждает возможность переброски на Ближний Восток воздушного десанта численностью в бригаду. Об этом, ссылаясь на представителей Пентагона, сообщает газета The New York Times (NYT).

По словам собеседников агентства, бригаду намерены сформировать из частей немедленного реагирования» 82-й воздушно-десантной дивизии. Всего в нее войдет около 3 тыс. военнослужащих. Их в течение 18 часов возможно перебросить в любую точку мира. Эта бригада может быть использована для захвата острова Харк.

По информации CBS News, в захвате острова Харк могут участвовать 2,5 тыс. морских пехотинцев из 31-го экспедиционного подразделения. Они уже направляются на Ближний Восток и прибудут туда примерно через три недели.

23 марта израильская газета The Jerusalem Post cо ссылкой на источники сообщила, что США ускорили переброску морских пехотинцев и Военно-морских сил на Ближний Восток, поскольку практически приняли решение по захвату острова Харк в Иране.

