Израиль и США нанесли удары по трубопроводу и газораспределительной станции Ирана

Fars: Израиль и США нанесли удары по газовой инфраструктуре Ирана
Соединенные Штаты и Израиль нанесли удары по трубопроводу и газораспределительной станции (ГРС) на юго-западе и в центре Ирана. Об этом сообщает агентство Fars.

Отмечается, что атакам подверглось здание ГРС в Исфахане, а также газопровод, проложенный до электростанции в городе Хорремшехр на границе с Ираком. Журналисты пишут, что материальный ущерб нанесен объектам газовой инфраструктуры и расположенным рядом жилым домам.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что приостанавливает удары по иранским энергообъектам на пять дней после «продуктивных переговоров» с Тегераном. В то же время президент Исламской Респубики Масуд Пезешкиан обвинил Трампа в попытке сбить цены и выиграть время.

23 марта президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам отметил, что колебания рынков энергоресурсов связаны с общей напряженностью в мире. Российский лидер подчеркнул, что для разработки эффективной макроэкономической политики необходимо учитывать все значимые факторы. Кроме того, надо своевременно реагировать на внешние риски.

Ранее Нетаньяху рассказал Трампу об ударах по Ирану и Ливану.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!