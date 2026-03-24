В России мужчин, посещающих сауны и бани, проверят на качество спермы

Согласно методическим рекомендациям Минздрава РФ по проведению диспансеризации с целью оценки репродуктивного здоровья мужчин и женщин (ДОРЗ), посещение бань, саун и других мест с высокими температурами окружающей среды мужчинами может стать поводом для исследования качества спермы. Об этом сообщает ТАСС.

Если в анкете для оценки рисков нарушений репродуктивного здоровья мужчина укажет, что часто посещает бани, сауны и другие заведения с высокой температурой, его направят на спермограмму.

«При ответе «Да» на вопросы анамнестической анкеты № 1 [посещаете ли вы регулярно бани, сауны и другие места с повышенной температурой окружающей среды?] пациент направляется на второй этап ДОРЗ на базовое исследование качества спермы (спермограмму) с последующей консультацией врача-уролога», — говорится в рекомендациях.

До этого старший преподаватель Государственного университета просвещения Александр Калюжин заявил «Газете.Ru», что охлаждаться в бассейне или сугробе после бани опасно для здоровья из-за напряженной работы сердечно-сосудистой системы.

