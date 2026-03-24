Россиянам рассказали, можно ли удаленно работать за границей

Заключение трудового договора о дистанционной работе с выполнением обязанностей за пределами России практически невозможно. Об этом сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

«По действующему российскому законодательству заключить трудовой договор о дистанционной работе, если местом выполнения работы указана территория иностранного государства, фактически невозможно», — отметила Голубева.

Она пояснила, что Трудовой кодекс РФ требует указания места работы, и его нормы действуют исключительно на территории России. Таким образом, оформление дистанционной работы за пределами страны не предусмотрено.

По словам эксперта, в таких ситуациях на практике чаще всего используется гражданско-правовой договор, что также подтверждается разъяснениями Минтруда и поддерживается Рострудом.

До этого в департаменте организационного развития Роскачества рассказали «Газете.Ru», что сокращение доли удаленных вакансий — это не временная коррекция на российском рынке труда, а устойчивый тренд пересмотра модели занятости.

