24 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

24 марта есть два повода обратить внимание на свое здоровье. В этот день в мире отмечают Международный день борьбы с депрессией и Всемирный день борьбы против туберкулеза. У православных христиан начинается четвертая неделя Великого поста. А те, кто пост не соблюдает, могут отметить день рождения куриного окорочка. Какие еще даты и праздники приходятся на 24 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 24 марта

Всемирный день борьбы против туберкулеза

Туберкулез — одна из самых опасных болезней, которая ежегодно уносит жизни более 1,5 млн жителей планеты. Чтобы повысить осведомленность об этом заболевании, ООН по инициативе Всемирной организации здравоохранения учредила Всемирный день борьбы против туберкулеза. Дата приурочена к обнаружению возбудителя туберкулеза немецким микробиологом Робертом Кохом. 24 марта 1882 года он объявил о сделанном им открытии. Врачи в этот день проводят конференции и просветительские мероприятия, посвященные профилактике и лечению заболевания. В этот день в России свой профессиональный праздник отмечают фтизиатры — врачи, специализирующиеся на лечении туберкулеза.

День штурмана ВВС России

Праздник отмечается в нашей стране с 2000 года. Дата связана с историческим событием: в этот день в 1916 году была создана Центральная аэронавигационная станция. В то время авиаштурманы ориентировались по наземным объектам, сличая их с картой местности. В 1926 году службу возглавил знаменитый советский летчик Борис Стерлигов. Он технически переоснастил аэронавигаторов и организовал курсы по их подготовке. 1920–1930-е годы стали временем героических перелетов, что еще больше возвысило роль штурманов авиации. У всех на слуху были имена Ивана Спирина, Валерия Чкалова, Александра Белякова. Немало подвигов совершили советские авиаштурманы в годы Великой Отечественной войны. Хотя в современной авиации все большую роль играет техническое оснащение средствами навигации, профессия авиационного штурмана по-прежнему остается востребованной.

close Летчики Валерий Чкалов (в центре), Георгий Байдуков (слева) и Александр Беляков РИА Новости

Международный день борьбы с депрессией

Депрессия — не просто плохое настроение и апатия, а психическое расстройство, для которого характерно угнетенное состояние, тревожность, страх, безразличие ко всему, низкая самооценка, потеря сна и аппетита, суицидальные настроения. Она известна врачам еще с античных времен. В современном обществе депрессия — распространенное явление. По оценке ВОЗ, ею страдают около 300 млн жителей планеты, в том числе дети. Люди с этим расстройством часто предпочитают умалчивать о своих симптомах, что затрудняет оказание им медицинской помощи. Поэтому в день борьбы с депрессией медицинское сообщество старается дать как можно больше информации об этом заболевании, его профилактике и современных методах лечения. Отсутствие своевременной терапии при депрессии может привести к тяжелым последствиям для здоровья, предупреждают врачи.

День рождения куриного окорочка

В конце 1980-х в советских магазинах наблюдался острый дефицит продуктов питания. В 1990 году Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш подписали торговое соглашение о поставке в СССР замороженных куриных окорочков, которых в народе прозвали «ножками Буша». По некоторым данным, это произошло 24 марта, с тех пор в этот день стали отмечать шуточный день рождения куриных окорочков. Долгое время в силу низкой цены и доступности это был очень популярный у россиян продукт. Окончательно поставки американской курятины прекратились в 2014 году из-за российского эмбарго.

Какие праздники отмечаются 24 марта в других странах

День посадки деревьев — Уганда. Праздник, связанный с посадкой зеленых насаждений, восстановлением лесов и окультуриванием парков и скверов в городах, отмечается в разные даты во многих странах. Считается, что его придумал американский ботаник Стерлинг Мортон в 1874 году. В Уганде День посадки деревьев приходится на 24 марта.

Церковный календарь 24 марта

Начало четвертой седмицы Великого поста, Крестопоклонной

У православных верующих начинается четвертая седмица Великого поста, которая носит название Крестопоклонной. Накануне в субботу на всенощной службе из алтаря торжественно выносят для поклонения Животворящий крест Господень. Он находится в храме до пятницы как напоминание о страданиях Христа, приближающихся Страстной седмице и Светлом празднике Воскресения Христова.

Великий пост в 2025 году: календарь питания по дням 3 марта у православных верующих начинается Великий пост — время духовного очищения и усмирения... 25 февраля 15:26

День святого Евфимия, архиепископа Новгородского, чудотворца

Святой Евфимий жил в XV веке в Новгороде. У его родителей долго не было детей, поэтому они пообещали посвятить своего первенца Богу. В 15 лет Евфимий принял монашеский постриг, а в 1429 году стал епископом Новгородским. Он прославился не только праведной жизнью, но и воссозданием и строительством храмов, сохранением церковных книг. Был канонизирован в 1549 году.

Православная церковь 24 марта чтит память: • святого Софрония, патриарха Иерусалимского;

• преподобного Софрония, затворника Печерского, в Дальних пещерах;

• преподобного Алексия Голосеевского, Киевского, иеромонаха;

• священномученика Пиония, пресвитера Смирнского;

• святого Софрония, епископа Врачанского;

• преподобного Патрикия, иеромонаха, святого Василия Малахова, пресвитера.



Католическая церковь 24 марта вспоминает:



• святого Мак Кэртинна, первого епископа Клогерского в Ирландии;

• святой Екатерины Шведской, первой настоятельницы Вадстенского монастыря;

• священномученика Флавия Латина, епископа Брешии.

close Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Народные праздники и приметы 24 марта

Ефимов день

В Ефимов день ожидали возращения перелетных птиц. Особое внимание наши предки уделяли кукушкам. Услышав кукование, они бренчали мелочью, чтобы год был денежным и удачным. Желание, загаданное под первое пение кукушки, согласно поверьям, обязательно исполнялось. А вот просить кукушку «накуковать годы» в этот день знающие люди категорически не советовали.

Приметы

Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне — лето будет холодным, если на теневой — жарким.

Грачи и утки прилетели рано — жди скорого тепла.

Вороны галдят — к дождю, сидят на дороге — к холодам, скачут по верхушкам деревьев — к теплу.

Какие исторические события произошли 24 марта

1155 год — Юрий Долгорукий захватил Киев и вступил на его престол.



— Юрий Долгорукий захватил Киев и вступил на его престол. 1753 год — в Российской империи отменена смертная казнь.



— в Российской империи отменена смертная казнь. 1801 год — в Михайловском замке в результате заговора убит российский император Павел I.



— в Михайловском замке в результате заговора убит российский император Павел I. 1802 год — английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз.



— английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз. 1918 год — при Московском техническом училище создано первое научное учреждение советской авиации «Летучая лаборатория» во главе с профессором Николаем Жуковским.



— при Московском техническом училище создано первое научное учреждение советской авиации «Летучая лаборатория» во главе с профессором Николаем Жуковским. 1930 год — девятая планета Солнечной системы получила название Плутон, спустя 76 лет она была признана карликовой планетой.



— девятая планета Солнечной системы получила название Плутон, спустя 76 лет она была признана карликовой планетой. 1933 год — в Германии издан Закон о чрезвычайных полномочиях, ознаменовавший окончательный захват власти в стране национал-социалистами во главе с Гитлером.



— в Германии издан Закон о чрезвычайных полномочиях, ознаменовавший окончательный захват власти в стране национал-социалистами во главе с Гитлером. 1972 год — в США вышел в кинопрокат фильм «Крестный отец».



— в США вышел в кинопрокат фильм «Крестный отец». 1999 год — начало бомбардировок НАТО военных и гражданских объектов в городах Югославии, в том числе в Белграде.



— начало бомбардировок НАТО военных и гражданских объектов в городах Югославии, в том числе в Белграде. 2020 год — МОК объявил о переносе летних Олимпийских игр на 2021 год из-за пандемии Covid-19.

Дни рождения и юбилеи 24 марта

1782 год — родился Орест Кипренский , русский живописец и график, мастер портрета.



, русский живописец и график, мастер портрета. 1834 год — родился Уильям Моррис , английский поэт, прозаик, художник и издатель, социалист.



, английский поэт, прозаик, художник и издатель, социалист. 1857 год — родился Николай Ланге , российский психолог, философ, один из основоположников отечественной экспериментальной психологии.



, российский психолог, философ, один из основоположников отечественной экспериментальной психологии. 1874 год — родился Гарри Гудини , американский иллюзионист, актер, филантроп.



, американский иллюзионист, актер, филантроп. 1877 год — родился Алексей Новиков-Прибой , русский советский писатель-маринист.



, русский советский писатель-маринист. 1884 год — родился Петер Дебай , нидерландский физик и химик, лауреат Нобелевской премии по химии.



, нидерландский физик и химик, лауреат Нобелевской премии по химии. 1891 год — родился Сергей Вавилов , советский физик, основатель отечественной научной школы физической оптики, президент АН СССР.



, советский физик, основатель отечественной научной школы физической оптики, президент АН СССР. 1900 год — родился Иван Козловский , оперный и камерный певец, народный артист СССР.



, оперный и камерный певец, народный артист СССР. 1906 год — родилась Клавдия Шульженко, певица, народная артистка СССР.

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