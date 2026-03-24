Число жертв авиакатастрофы в Колумбии достигло 66

По меньшей мере 66 человек погибли в результате катастрофы военно-транспортного самолета Hercules C-130 в департаменте Путумайо на юге Колумбии. Об этом сообщает телеканал Caracol.

Отмечается, что всего на борту находились 128 человек, в основном военнослужащие. В настоящее время 57 из них находятся в больницах, один не пострадал. Тела еще четырех до сих пор не найдены.

24 марта сообщалось, что в результате падения борта не удалось спасти 48 человек. По информации колумбийских СМИ, на месте трагедии продолжаются спасательные работы: ведется извлечение тел из-под обломков воздушного судна. Авиакатастрофа произошла в районе Пуэрто-Легисамо, вскоре после взлета. На данный момент причины крушения остаются невыясненными, ведется следствие.

До этого президент страны Густаво Петро сообщил о 77 спасенных после падения Hercules C-130 . Незадолго до этого командующий Воздушно-космическими силами Колумбии генерал Карлос Фернандо Сильва Руэда рассказал, что на борту находились 114 пассажиров и 11 членов экипажа.



