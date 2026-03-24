Пожар на крупнейшем американском нефтезаводе попал на видео

SHOT: второй нефтезавод за две недели взорвался в Техасе и попал на видео
В американском штате Техас произошел второй взрыв за последние две недели на крупном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). На этот раз инцидент затронул предприятие Valero в Порт-Артуре, расположенное на побережье Мексиканского залива, пишет Telegram-канал SHOT.

Канал публикует видеозапись с места событий, демонстрирующую масштабный пожар и густые клубы черного дыма. На кадрах видно, как пламя охватило НПЗ, производительностью более 335 тыс. баррелей в сутки.

Местные жители утверждают, что слышали громкий хлопок, после чего из района завода начал подниматься густой дым, который был виден на расстоянии нескольких километров.

Обстоятельства, приведшие к взрыву, в настоящее время не установлены.

14 марта в Техасе произошел взрыв на НПЗ Bayport Choate, принадлежащем компании LyondellBasell. Среди возможных причин инцидента, по данным СМИ, рассматривается атака, к которой могут быть причастны один из наркокартелей Мексики или Венесуэлы.

Ранее Иран впервые применил ракеты Nasrallah для атак на НПЗ Израиля.

 
Финал «Пацанов», спин-офф «Рассказа служанки» и Эль Фаннинг на OnlyFans: 13 сериалов апреля, которые нельзя пропустить
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

