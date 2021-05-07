Источник рассказал о возможной реакции ЕС на список недружественных России стран

Евросоюз изучит вопрос реакции на планы России по составлению списка «недружественных стран», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ЕС.

«Мы по-прежнему ждем детали этого (чтобы изучить реакцию), но я бы рассматривал это в контексте ухудшения обстановки внутри России, с одной стороны, и действий России в отношениях с ЕС – с другой», — ответил источник на вопрос журналистов о возможной реакции Евросоюза на включение в список.

Также источник подчеркнул, что включение даже одной страны ЕС в список «недружественных стран» будет воспринято как шаг в отношении всего Европейского союза. По его словам, такой список противоречит международному праву.

Как считает источник, нельзя относиться негативно к какой-либо стране только из-за наличия политических разногласий.

Ранее в МИД России заявили о создании списка стран, которые получат статус «недружественных» России.