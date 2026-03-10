В Аргентине бандиты хотели продать ребенка душевнобольной россиянки

Аргентинская преступная группировка «Лос Монос» пыталась продать новорожденного ребенка россиянки. Об этом рассказал РИА Новости адвокат Кристиан Рубилар.

Как отмечается, гражданка России переехала из Соединенных Штатов в Аргентину и в итоге, испытывая проблемы со здоровьем психического характера, оказалась бездомной и родила от члена банды «Лос Монос».

«Лос Монос» — банда из города Росарио... заставила эту женщину рожать вне больницы, потому что они хотели продать ребенка», — рассказал юрист.

По словам Рубилара, он сообщил в полицию, когда узнал, что бандиты пытаются склонить женщину к родам вне медицинского заведения, в дешевой гостинице. Он сообщил, что ребенок, оказавшись в распоряжении бандитов, был бы непременно продан.

«Россиянки в Аргентине находятся в очень уязвимом положении: они белокожие, блондинки, их дети имеют высокую ценность на черном рынке», — уточнил юрист.

Он также заверил журналистов, что планы бандитов в отношении ребенка россиянки были пресечены полицией.

