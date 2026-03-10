Размер шрифта
В Аргентине бандиты хотели продать ребенка душевнобольной россиянки

РИА Новости: аргентинская банда «Лос Монос» пыталась продать ребенка россиянки
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Аргентинская преступная группировка «Лос Монос» пыталась продать новорожденного ребенка россиянки. Об этом рассказал РИА Новости адвокат Кристиан Рубилар.

Как отмечается, гражданка России переехала из Соединенных Штатов в Аргентину и в итоге, испытывая проблемы со здоровьем психического характера, оказалась бездомной и родила от члена банды «Лос Монос».

«Лос Монос» — банда из города Росарио... заставила эту женщину рожать вне больницы, потому что они хотели продать ребенка», — рассказал юрист.

По словам Рубилара, он сообщил в полицию, когда узнал, что бандиты пытаются склонить женщину к родам вне медицинского заведения, в дешевой гостинице. Он сообщил, что ребенок, оказавшись в распоряжении бандитов, был бы непременно продан.

«Россиянки в Аргентине находятся в очень уязвимом положении: они белокожие, блондинки, их дети имеют высокую ценность на черном рынке», — уточнил юрист.

Он также заверил журналистов, что планы бандитов в отношении ребенка россиянки были пресечены полицией.

Ранее врач раскрыла опасность домашних родов.

 
