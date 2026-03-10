Размер шрифта
Армия

Иран ударил по Бахрейну

Tasnim: Иран нанес ракетный удар по авиабазе США в Бахрейне
Reuters

Иран нанес ракетный удар по американской авиабазе Айса в Бахрейне. Об этом сообщает информагентство Tasnim.

«Ракетная атака Ирана на американскую базу на авиабазе Айса в Бахрейне вызвала пожар и столб дыма», — говорится в сообщении.

По данным источников агентства, целью удара было общежитие американских военнослужащих. Информации о возможных пострадавших не приводится.

Накануне был нанесен удар по нефтеперерабатывающему комплексу государственной нефтегазовой компании Бахрейна Bapco Energies.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы несколько городов, включая столицу. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи — он не выжил.

В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотными летательными аппаратами по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее на видео попало падение ракеты на жилой район в Бахрейне.

 
