Испанский вице-премьер упрекнула своего немецкого коллегу Мерца из-за Трампа

Вице-премьер Испании и министр труда Йоланда Диас раскритиковала канцлера Германии Фридриха Мерца за молчание после высказывания президента США Дональда Трампа в адрес Мадрида. Об этом пишет газета Politico.

«Европе сегодня нужно лидерство, а не вассалы, которые поклоняются Трампу», — заявила Диас.

По словам вице-премьера, в Испании до сих пор возмущены бездействием Мерца в Овальном кабинете во время словесных нападок Трампа на Мадрид.

Диас подчеркнула, что Мерц является одним из лидеров ЕС, «которые понятия не имеют, как вести дела в нынешний исторический момент».

4 марта газета The New York Times писала, что Мерц на встрече с Трампом выступил в защиту Испании и Великобритании как союзников, что вызвало неоднозначную реакцию американского лидера.

3 марта в Белом доме Мерц присоединился к обсуждениям об общем союзнике США и Германии — Испании. Глава Белого дома неоднократно хвалил канцлера ФРГ как друга, критикуя при этом других европейцев. Мерц почти все время молчал. Однако позже, в ходе обеда, выступил в защиту Испании и Британии как союзников, что «вызвало раздражение Трампа», говорится в публикации.

По словам журналистов, канцлер заявил, что не хотел публично углублять эту дискуссию, и добавил, что критика Трампа в отношении Испании и Британии была неоправданной.

