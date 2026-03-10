Размер шрифта
Александр Ревва распродает недвижимость на Кипре

SHOT: комик Александр Ревва выставил на продажу виллу на Кипре за €1,2 млн
Алексей Майшев/РИА Новости

Комик и певец Александр Ревва выставил на продажу двухэтажную виллу на Кипре. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Речь идет о доме площадью 500 квадратных метров на участке в 4000 квадратов. Недвижимость расположена на холме престижного района Пиргос в пригороде Лимассола в 800 метрах от моря. На вилле есть четыре спальни со своей террасой, большая кухня с гостиной, кабинет и отдельная комната для прислуги. Снаружи дома благоустроена садом, бассейном с отдельной душевой, летней кухней с зоной барбекю, гостевым домом и парковочной зоной.

По данным издания, Ревва просил за недвижимость €1,2 млн (110 млн 208 тысяч рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»).

В феврале 2025-го издание kp.ru сообщило, что доход компании Александра Реввы увеличился на 378%.

Речь идет об ООО «Войс Медиа». ООО получило доход в размере 6,8 миллиона рублей. Чистая прибыль фирмы составила 5 млн рублей за 2024 год. Как уточнило издание, в 2023 году компания потерпела убыток на 1,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что поклонница прокляла Александра Ревву.

 
