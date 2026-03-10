НАТО проводит учения рядом с российской границей. Чем должна ответить Москва?

C 9 марта недалеко от российской границы проходят учения Cold Response («Холодный ответ»). 25 тысяч военных НАТО будут тренироваться на севере Норвегии, Финляндии и Швеции. Зачем Атлантический альянс готовится воевать в условиях Крайнего Севера и чем должна ответить на это Россия — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

С 9 по 20 марта 2026 года на севере Европы состоятся военные учения под названием Cold Response («Холодный ответ»). В них примут участие около 25 тысяч военнослужащих из 14 стран (Норвегия, США, Великобритания, Германия, Нидерланды, Франция, Италия, Канада, Испания, Турция, Швеция, Финляндия, Дания, Бельгия), а также военно-воздушные силы, военно-морской флот и подразделения спецназа. По данным НАТО, 11 800 военных будут участвовать в учениях на территории Норвегии, остальные – на море и в воздухе.

Оперативное руководство возложено на объединенный норвежско-американский штаб, который развернут в районе города Буде. Основная задача этих учений — повышение боевой готовности вооруженных сил стран-членов НАТО в условиях Крайнего Севера и демонстрация способности защищать северный фланг альянса.

Особенностью предстоящих учений станет их расширенная география: если ранее Cold Response проводились в основном на территории Норвегии, то теперь значительная часть маневров пройдет в финской Лапландии. Там в учениях будут задействованы несколько тысяч военных.

В Москве подчеркивают, что усиление активности Объединенных вооруженных сил НАТО на Северо-Европейском театре военных действий вынуждает Россию предпринимать ответные меры для обеспечения национальной безопасности.

Битва за Арктику

Как известно, Арктический регион имеет важное стратегическое значение. Его уникальная роль обусловлена не только экономическими интересами, связанными с месторождениями углеродов, редкоземельных металлов, развитием Северного морского пути, но и вопросами национальной безопасности, обороны и геополитического влияния.

Претензии Запада – США и европейских государств-участников НАТО – на владение Арктическим регионом заключаются в объявлении Арктики «зоной общего пользования», предъявлении требований интернационализации Северного морского пути (СМП), ограничением прав России на Арктику исключительно 12-мильной зоной территориальных вод.

За последнее время существенно активизировалась деятельность ряда восточноазиатских государств по расширению своего влияния в Арктике в ущерб Российской Федерации. С целью отстаивания общих интересов по обеспечению доступа к ресурсам Арктики, а также права свободного использования северных морских путей в 2004 году создан и функционирует так называемый Азиатский форум полярных исследований (КНР, Япония, Южная Корея, Таиланд и Малайзия).

О своих интересах в Арктике заявляют государства, которые не имеют прямого выхода к водам Северного Ледовитого океана и не имеют официального статуса полярных государств: Финляндия, Швеция, Италия, Сингапур, и другие. Они считают, что политика арктических государств, стремящихся поделить Арктику между собой, является недальновидной и дестабилизирующей ситуацию в регионе .

Страны Арктического региона пытаются в кратчайшие сроки зарезервировать за собой право на расширение зон национальной юрисдикции за счет континентального шельфа и островов акватории Северного Ледовитого океана, реализовать концепцию обеспечения своих интересов в регионе. Их цель — не допустить возрастания влияния России в Арктике.

Усиление военной активности проявляется в регулярном проведении масштабных военных учений, развертыванием новых арктических формирований вооруженных сил стран НАТО, усилением интенсивности полетов стратегической и разведывательной авиации.

Военно-стратегические задачи США связаны с уникальным географическим положением Гренландии в арктическом регионе. Гренландия расположена на ключевых маршрутах между Северной Америкой, Европой и Азией, что делает ее важной точкой для развертывания военных и наблюдательных систем.

Военно-политическое руководство США считает Гренландию ключом к Арктическому региону. Об этом, в частности, свидетельствует заявление президента США Дональда Трампа: «Гренландия станет американской в любом случае».

Вашингтон оспаривает право России на полный контроль над Северным морским путем, настаивая на статусе международных вод. Контроль США над Гренландией позволит американским ВМС эффективно блокировать западные подходы к СМП. В условиях возможного обострения обстановки это означает удушение российской арктической экономики.

Иными словами, Арктика превращается из зоны сотрудничества в зону конфронтации. Что касается военно-стратегического значения Арктики, то с этого направления территория России наименее защищена.

Военное присутствие в Арктике необходимо не только ради защиты экономических интересов России, транзита грузов из Европы в Азию и обратно, но и потому, что Арктика представляет собой зону повышенной опасности, так как размещение в этом регионе кораблей ВМС США с крылатыми ракетами большой дальности позволяет простреливать три четверти нашей территории, недоступной ни с одного другого направления.

Ответ России

В Российской Федерации много сделано для усиления безопасности и исследования региона. С 1 декабря 2014 года по 1 марта 2024 года действовала новая военная структура — Объединенное стратегическое командование «Северный флот».

Так, для арктических подразделений Северного флота в последнее время переданы перспективные радиолокационные станции «Подлет», которые при экстремально низких температурах до минус 50 одновременно сопровождают до 200 воздушных целей. В 2015 году на боевое дежурство в регионе поставлены современные зенитные ракетные системы С-400.

Созданная на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа военная база «Арктический трилистник» может непрерывно работать в течение 18 месяцев в составе 150 человек. Она включает в себя две взлетно-посадочные полосы и оснащена береговыми ракетными комплексами «Бастион».

А на базе «Северный клевер» (остров Котельный в море Лаптевых) служат 250 человек, работает радиолокационная станция для наблюдения за воздушными судами, в качестве огневых средств ПВО развернуты ЗРС С-400 и ЗПРК «Панцирь-С1».

Всего в Арктике планировалось построить 13 аэродромов, один наземный авиационный полигон, а также 10 подразделений Радиотехнических войск и пунктов наведения авиации.

Вместе с тем результаты изучения сложившейся обстановки позволяют сделать вывод, что на сегодняшний день в Арктическом регионе система управления, состав и структура силовых структур, их техническое оснащение вооружением и военной техникой не отвечают необходимым требованиям безопасности.

И в этом плане есть вполне обоснованные и просчитанные предложения создать в регионе оперативно-стратегическое объединение, условно «Особый военный арктический округ» как целостную структуру с единой вертикалью управления и подготовки войск и сил, способную самостоятельно и эффективно выполнять весь комплекс задач по обеспечению безопасности Российской Федерации в Арктической зоне.

Это и будет наш продуманный и взвешенный ответ разного рода «Холодным ответам» и «Арктическим часовым». Складывающаяся геополитическая и геостратегическая обстановка требуют перехода российской арктической стратегии от оборонительной позиции к активному доминированию, что позволит при решении этих задач обеспечить безопасность и защиту государства.

