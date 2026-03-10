Установленные на КПО системы активной дегазации не избавляют жителей от вони

Размер шрифта
Системы активной дегазации на КПО не избавляют окрестных жителей от вони
КПО «Нева»

Системы активной дегазации на комплексах переработки отходов «Нева», «Юг» и «Алексинский карьер» не улучшают ситуацию с выбросами свалочных газов. С момента их установки жалоб стало только больше, сообщили «Газете.Ru» местные жители, страдающие от деятельности этих КПО.

В «Газету.Ru» обратились жители населенных пунктов, расположенных рядом с КПО «Нева». По их словам, комплекс по переработке отходов и мусорный полигон рядом с ним источают такие запахи, что резь в глазах и кашель невозможно остановить на протяжении нескольких часов после выброса. Жителям приходится вызывать скорую помощь, некоторым из них уже поставили диагноз «хронический бронхит» и «ожог верхних дыхательных путей».

При этом в КПО «Нева» уверяют, что к вводу в эксплуатацию системы активной дегазации было оборудовано 13 скважин (для исследований и апробаций). Об уменьшении количества жалоб, после установки, говорит на видео, выложенном на официальном ТГ-канале КПО «Нева», Константин Малащук, директор «Мособлэкомониторинга». Однако, согласно опросу жителей, проведенному «Газетой.Ru», стало только хуже.

На КПО «Юг» история развивалась еще раньше, устройство активной дегазации работает там с 2024 года, но выбросы все так же мучают жителей.

«Выбросы продолжаются, и могут продолжаться еще десятилетия, так как все три карты на КПО «Юг» заполнены. Интенсивность выбросов достигается через 2-3 года после завоза мусора. Устройство активной дегазации на КПО «Юг» установлено только на одной карте. Поэтому, если ничего не поменяется, даже отсутствие лицензии у КПО не убережет нас от выбросов», — сообщила «Газете.Ru» жительница села Черкизово (рядом с КПО «Юг») Анна Полевич.

А вот на КПО «Алексинский карьер» система активной дегазации работает аж с 2019 года. И, согласно официальной статистике, которую предоставила изданию руководитель инициативной группы Татьяна Бахметьева, — количество выбросов только увеличивается.

«В 2022 г. — было 625 случаев превышения предельно допустимых концентраций (ПДК), 2023-м — 875 случаев, за два месяца в 2024 году уже 418 случаев, с 25 апреля 2025 года по 24 октября — 967 случаев. Причем максимальное разовое превышение было зафиксировано по сероводороду рядом со средней школой в Новощапово «Имена Победы» Nº1 и детским садом «Одуванчик» Nº41», — говорит Бахметьева.

