Установленные на КПО системы активной дегазации не избавляют жителей от вони

Системы активной дегазации на комплексах переработки отходов «Нева», «Юг» и «Алексинский карьер» не улучшают ситуацию с выбросами свалочных газов. С момента их установки жалоб стало только больше, сообщили «Газете.Ru» местные жители, страдающие от деятельности этих КПО.

В «Газету.Ru» обратились жители населенных пунктов, расположенных рядом с КПО «Нева». По их словам, комплекс по переработке отходов и мусорный полигон рядом с ним источают такие запахи, что резь в глазах и кашель невозможно остановить на протяжении нескольких часов после выброса. Жителям приходится вызывать скорую помощь, некоторым из них уже поставили диагноз «хронический бронхит» и «ожог верхних дыхательных путей».

При этом в КПО «Нева» уверяют, что к вводу в эксплуатацию системы активной дегазации было оборудовано 13 скважин (для исследований и апробаций). Об уменьшении количества жалоб, после установки, говорит на видео, выложенном на официальном ТГ-канале КПО «Нева», Константин Малащук, директор «Мособлэкомониторинга». Однако, согласно опросу жителей, проведенному «Газетой.Ru», стало только хуже.

На КПО «Юг» история развивалась еще раньше, устройство активной дегазации работает там с 2024 года, но выбросы все так же мучают жителей.

«Выбросы продолжаются, и могут продолжаться еще десятилетия, так как все три карты на КПО «Юг» заполнены. Интенсивность выбросов достигается через 2-3 года после завоза мусора. Устройство активной дегазации на КПО «Юг» установлено только на одной карте. Поэтому, если ничего не поменяется, даже отсутствие лицензии у КПО не убережет нас от выбросов», — сообщила «Газете.Ru» жительница села Черкизово (рядом с КПО «Юг») Анна Полевич.

А вот на КПО «Алексинский карьер» система активной дегазации работает аж с 2019 года. И, согласно официальной статистике, которую предоставила изданию руководитель инициативной группы Татьяна Бахметьева, — количество выбросов только увеличивается.

«В 2022 г. — было 625 случаев превышения предельно допустимых концентраций (ПДК), 2023-м — 875 случаев, за два месяца в 2024 году уже 418 случаев, с 25 апреля 2025 года по 24 октября — 967 случаев. Причем максимальное разовое превышение было зафиксировано по сероводороду рядом со средней школой в Новощапово «Имена Победы» Nº1 и детским садом «Одуванчик» Nº41», — говорит Бахметьева.

