Американский военный считает, что Трамп паникует из-за ситуации вокруг Ирана

Военный Дэвис: Трамп в отчаянии и панике, нападение на Иран идет не по плану
Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп начинает понимать, что военная кампания против Ирана идет не по плану, он в отчаянии и панике. Такое мнение в соцсети Х выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, комментируя угрозы политика в отношении Ормузского пролива.

По его словам, американский лидер понимает, что не существует жизнеспособного варианта наземного нападения, чтобы быстро одержать победу над Ираном в начавшейся войне.

9 марта Трамп заявил, что США нанесут по Ирану в 20 раз более сильный удар, чем ранее, если Тегеран остановит поставки нефти через Ормузский пролив. Он назвал это «подарком» от США Китаю и другим странам, которые активно используют пролив. При этом политик заявил, что надеется на высокую оценку этого жеста.

Движение танкеров через Ормузский пролив фактически оказалось парализовано. После ударов США и Израиля по территории Ирана многие судоходные компании отказались направлять свои суда в регион из-за риска атак. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. По данным CNN, это застало администрацию Трампа врасплох.

9 марта президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации на мировых рынках энергоносителей. Он призвал перенаправить российские нефть и газ на более перспективные рынки, пока Евросоюз полностью не отказался от них. Также глава государства напомнил о высказывавшихся Москвой предупреждениях, что конфликт с Ираном поставит под удар глобальный топливно-энергетический комплекс. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

