Наука

Можно ли заразиться сифилисом через одежду с маркетплейсов, объяснил врач

Врач Силин: сифилисом нельзя заразиться при примерке одежды с маркетплейсов
Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страх многих заразиться сифилисом во время примерки одежды с маркетплейсов — совершенно беспочвенен, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» ассистент кафедры дерматовенерологии им. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета Алексей Силин.

«Статистика последних лет фиксирует рост числа случаев сифилиса, но подавляющее большинство заражений происходит половым путем. Бытовой же путь передачи через общую посуду, полотенца или другие предметы обихода встречается крайне редко, поскольку для него необходим очень тесный и длительный контакт с человеком, имеющим открытые проявления болезни. Что касается страхов заразиться им во время примерки одежды с маркетплейсов, то они беспочвенны. Возбудитель сифилиса, бледная трепонема (Treponema pallidum) практически мгновенно погибает вне человеческого тела, поэтому на сухой поверхности одежды он не выживает», — рассказал врач.

Главный путь передачи сифилиса — половой, поэтому в первую очередь профилактика сводится к безопасному половому поведению: использованию барьерных методов контрацепции, наличию одного проверенного партнера и регулярному прохождению обследований на инфекции, передаваемые половым путем.

«Современная медицина располагает эффективными схемами терапии на основе антибиотиков, и на сегодняшний день проблема устойчивости возбудителя к лечению не является критической. Единственное условие для полного выздоровления — это своевременное обращение к врачу и строгое соблюдение назначенного курса лечения, поэтому при любых подозрениях лучше сразу проконсультироваться со специалистом», — заключил врач.

