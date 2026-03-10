Размер шрифта
На КПО «Нева» завели уголовное дело из-за продолжающихся выбросов свалочного газа

На КПО «Нева» завели уголовное дело из-за выбросов опасного свалочного газа
Алина Джусь/«Газета.Ru»

На КПО «Нева» заведено уголовное дело из-за выбросов свалочного газа, от которых страдает население, узнала «Газета.Ru» из предоставленного редакции постановления о признании потерпевшим местного жителя.

История началась в 2024 году, тогда жители впервые начали жаловаться на выбросы газа. Как ответили «Газете.Ru» в КПО «Нева», с тех пор была установлена система активной дегазации, но сейчас она работает не на полную мощность, в будущем оборудование будет дополнено газопоршневой установкой.

Однако после установки системы количество жалоб только увеличилось. В результате на КПО «Нева» было заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 251 УК РФ по факту нарушений правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ.

Как официально сказано в ответе на запрос «Газеты.Ru», «КПО «Нева» сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую информацию.

Похожие ситуации наблюдаются и на других КПО. С момента первой публикации в «Газету.Ru» стали поступать и жалобы жителей окрестных населенных пунктов рядом с КПО «Восток» (в городском округе Егорьевск), КПО «Алексинский карьер» (г. Клин), и КПО «Юг» (г. Коломна).

Жителям населенных пунктов, расположенных рядом с КПО «Восток» также удалось добиться заведения уголовного дела (Nº 12501460007000675), в котором руководство КПО «Восток» подозревается в нарушениях по статье 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»). Уголовное дело против КПО «Алексинский карьер» тоже было заведено следственным комитетом по 246-й статье УК РФ, при этом целых четыре раза. Но прокуратура его все четыре раза отменяла.

В данный момент инициативная группа собрала 15 022 подписи клинчан на письме президенту России. Они требуют завести уголовное дело и приостановить работу КПО «Алексинский карьер».

