Французский политик рассказал о «позоре» Макрона

Филиппо: Макрон опозорился, взяв пример с Зеленского и неудачно пригрозив Ирану
Hannah Mckay/Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон опозорился, взяв пример с украинского коллеги Владимира Зеленского и начав угрожать Ирану «оборонительной» миссией в Ормузском проливе. Таким мнением поделился лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.

«Макрон выступил перед камерами, анонсировав некую операцию в Ормузском проливе. Если он взял пример с Зеленского, который предложил свою помощь США, то это просто позор, господин президент», — сказал он.

Политик отметил, что недавние угрозы украинского лидера в адрес Ирана показательны тем, что Брюссель на них никак не отреагировал.

Напомним, Макрон объявил о подготовке Францией и ее партнерами «чисто оборонительной» миссии по возобновлению работы Ормузского пролива, который был перекрыт иранскими силами. По его словам, Париж направит два военных корабля в рамках военно-морской миссии Евросоюза EUNAVFOR ASPIDES («Аспиды») в воды Красного моря.

В начале марта Иран в связи с началом США и Израилем военной операции против него объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из ключевых нефтяных маршрутов мира. Запрет коснулся всех судов, в том числе коммерческих кораблей и нефтяных танкеров. Трафик в стратегическом коридоре почти остановился, часть судов подверглась ракетным ударам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин высказался о закрытии Ормузского пролива.

 
