Украинская бабушка в феврале 2022 года помогла российским военнослужащим выявить диверсанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Киевом. Об этом сообщил РИА Новости участвовавший в специальной военной операции (СВО) оператор-испытатель БПЛА «Овод» с позывным «Челентано».

Отмечается, что собеседник агентства принимал участие в операции в поселке Гостомель. Военнослужащий подчеркнул, что множество украинских диверсантов скрывались в тылу, переходя через реку Ирпень. Так, один из них при задержании утверждал, что проживает в одном из домов в этой местности.

«Там мирные жители скопились, бабуля выходит и говорит: «Врет он!»… Да, бабуля говорит «Он там не живет!», — сообщил российский военный.

В феврале 2026 года сообщалось, что антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России уничтожило семь украинских диверсантов у Димитрова. Диверсанты пытались обойти российские штурмовые группы и нанести удар с тыла.

Ранее две группы украинских диверсантов были уничтожены под Купянском.