Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Украинская бабушка помогла ВС России выявить украинского диверсанта

РИА: украинская пенсионерка в 2022 году помогла ВС России выявить диверсанта ВСУ
Алексей Майшев/РИА Новости

Украинская бабушка в феврале 2022 года помогла российским военнослужащим выявить диверсанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Киевом. Об этом сообщил РИА Новости участвовавший в специальной военной операции (СВО) оператор-испытатель БПЛА «Овод» с позывным «Челентано».

Отмечается, что собеседник агентства принимал участие в операции в поселке Гостомель. Военнослужащий подчеркнул, что множество украинских диверсантов скрывались в тылу, переходя через реку Ирпень. Так, один из них при задержании утверждал, что проживает в одном из домов в этой местности.

«Там мирные жители скопились, бабуля выходит и говорит: «Врет он!»… Да, бабуля говорит «Он там не живет!», — сообщил российский военный.

В феврале 2026 года сообщалось, что антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России уничтожило семь украинских диверсантов у Димитрова. Диверсанты пытались обойти российские штурмовые группы и нанести удар с тыла.

Ранее две группы украинских диверсантов были уничтожены под Купянском.

 
Теперь вы знаете
6 лучших упражнений для утренней зарядки дома
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!