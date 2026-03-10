Размер шрифта
Армия

Прекращено дело на экс-мэра российского города, ушедшего на СВО

Телеграм-канал «Рустям Абушаев»

Правоохранители прекратили уголовное дело в отношении экс-мэра Большого Камня Приморского края Рустяма Абушаева, находящегося в СВО. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, уголовное дело прекращено «не по реабилитации, а по госнаградам».

Сам Абушаев в Telegram-канале сообщил, что у следователей после проведения дополнительных проверок и разбирательств «появились основания для прекращения уголовных дел» в отношении него в связи с его «непричастностью».

В марте 2023 года в СУСК Приморского края сообщили о возбуждении уголовного дела на экс-главу Надеждинского района Приморья Рустяма Абушаева, который возглавлял район с 2019 года до конца 2021 года. Чиновника обвинили в мошенничестве с земельными участками на территории района и незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц. Его объявили в федеральный розыск и заочно арестовали.

В апреле 2023-го Абушаев написал в своем Telegram-канале, что находится в зоне СВО, после чего постановление о розыске отменили. В октябре суд Приморского края не удовлетворил апелляцию прокуратуры на решение Фрунзенского районного суда, который обязал следствие отменить постановление о розыске.

В декабре Абушаев сообщил, что ему вручили награду, и выложил свое фото с медалью «За храбрость» II степени.

Ранее Абушаев не признал вину по делу против него.

 
