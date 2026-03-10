Трампу посоветовали прекратить операцию против Ирана

Советники президента США Дональда Трампа в частном порядке рекомендуют ему искать выход из войны против Ирана, чтобы не лишиться общественной поддержки. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Президент Трамп заявил, что рассчитывает на скорейшее завершение войны в Иране, в то время как некоторые из его советников в частном порядке призывали его искать план выхода из конфликта на фоне резкого роста цен на нефть», — говорится в публикации.

В публикации также отмечается, что американского президента удивляет, что Тегеран не хочет сдаваться. Окружение Трампа считает, что нужно составить план выхода из военного конфликта и преподнести это как следствие достижения ВС США поставленных целей. Сам же Трамп, выступая перед журналистами во Флориде, охарактеризовал военную миссию как «в основном достигшую своих целей».

«Мы значительно опережаем график», — заявил Трамп, добавив, что, по его мнению, все закончится «очень скоро».

В то же время отмечается, что и без того низкий уровень общественной поддержки операции против Ирана в случае превращения ее в продолжительный конфликт может снизиться еще больше.

«Когда цены на газ и нефть растут, растет и все остальное. Поскольку доступность [товаров и услуг] уже представляла собой проблему, это приведет к серьезным проблемам», — заявил внештатный экономический советник Трампа Стивен Мур.

До этого Трамп сообщил, что впечатлил президента РФ Владимира Путина военной операцией против Ирана. Он отметил, что об операции против Ирана говорилось в ходе телефонного разговора двух лидеров.

