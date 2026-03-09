«Не ждать, пока ЕС захлопнет дверь». Путин призвал перенаправить поставки нефти и газа

Путин призвал перенаправить российские нефть и газ до того, как ЕС «захлопнет дверь»

Президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации на мировых рынках энергоносителей. Он призвал перенаправить российские нефть и газ на более перспективные рынки, пока Евросоюз полностью не отказался от них. Также глава государства напомнил о высказывавшихся Москвой предупреждениях, что конфликт с Ираном поставит под удар глобальный топливно-энергетический комплекс.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна перенаправить поставки нефти и газа «на более интересные направления», пока европейские страны не отказались от них окончательно. Такое высказывание он сделал на совещании по ситуации на мировых рынках энергоносителей.

Глава государства напомнил, что Евросоюз с 25 апреля планирует ввести дополнительные ограничения на покупку российских нефти и газа, в том числе сжиженного. К 2027 году ЕС и вовсе намерен запретить их импорт на территорию объединения. В этой связи правительству поручено оценить возможность и целесообразность прекращения поставок энергоресурсов на европейский рынок.

«Не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас и увести эти объемы с европейского рынка на более интересные направления, ну и закрепиться там, что самое главное»,

— сказал Путин.

Если же Россия прямо сейчас перенаправит поставки нефти и газа в страны, которые нуждаются в них, на этих рынках удастся закрепиться , добавил президент.

На заседании Путин напомнил, что Москва не отказывалась от сотрудничества с Европой и готова поставлять энергоносители, но для этого европейским компаниям требуется «переориентироваться» и «обеспечить долгосрочную, устойчивую совместную работу, лишенную политической конъюнктуры». В таком случае России надо будет получить сигналы о готовности к сотрудничеству.

«Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежным контрагентами. Имею в виду не только наших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и государства в Восточной Европе, таких как Словакия и Венгрия », — добавил президент.

Глава государства раскрыл, что Россия уже начала увеличивать объемы поставок энергоносителей «надежным партнерам, причем сразу в нескольких регионах мира».

Нефть, газ и Ближний Восток

В ходе заседания Путин уделил большое внимание влиянию на энергетические рынки операции США и Израиля против Ирана.

«Россия не раз, хотел бы сразу отметить, предупреждала, что попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке неизбежно поставят под удар глобальный топливно-энергетический комплекс, поднимут цены на нефть и газ, ограничат поставки этих ресурсов по всему миру и нарушат, безусловно, долгосрочные инвестиционные планы. Судя по всему, это так и происходит», — отметил политик.

Президент указал на логистические проблемы, возникшие на маршрутах транспортировки углеводородов. Эти трудности бьют не только по производству во всем мире, но и по всей системе международных экономических отношений. Полное переключение потребителей ближневосточной нефти на поставки из других регионов невозможно, «во всяком случае, сейчас», поскольку это потребовало бы создания дополнительной инфраструктуры. Только за последнюю неделю цены на нефть увеличились более чем на 30% . На этом фоне «обостряется конкуренция покупателей за поставщиков энергоресурсов», а российские энергетические компании всегда отличались стабильностью, резюмировал Путин.

Он добавил, что цены на нефть и газ выросли временно, однако «изменение баланса спроса и предложения углеводородов, конечно, приведет к новой устойчивой ценовой реальности». А «неожиданные деньги» от подорожания энергоносителей российские компании должны направить «на снижение своей долговой нагрузки, задолженности перед отечественными банками», заявил глава государства.

При этом президент США Дональд Трамп 9 марта на пресс-конференции заявил журналистам, что у него уже есть план действий в связи с резким ростом цен на нефть.

Нефть может пойти на рекорд

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с газетой «Взгляд» отметил, что текущий скачок стоимости углеводородов связан с фактическим закрытием Ормузского пролива, а также с ударами Ирана по нефтяным и газовым объектам в Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираке и в Катаре.

«Переход от атак по военно-политическим объектам к ударам по энергетической инфраструктуре лишь эскалирует конфликт и, среди прочего, затягивает открытие Ормузского пролива. Более того, когда пролив будет открыт, не очень понятно, сколько сырья придет из Персидского залива», — сказал собеседник издания.

Он добавил, что сейчас из-за блокировки поставок страны-потребители нефти «проедают» сырье, хранившееся на танкерах у их берегов. Из-за этого им уже приходится задействовать стратегические запасы энергоносителей. Тем не менее Юшков усомнился, что «сверхвысокие цены продержатся слишком долго», поскольку это могло бы привести к сокращению спроса.

Однако в комментарии НСН он допустил, что стоимость нефти может установить рекорд в случае, если выяснится, что ремонт поврежденной инфраструктуры добывающих стран займет несколько месяцев. При таком развитии событий подорожание затронет и газ, а также приведет к общему росту цен.

«Все это закладывается в стоимость конечных продуктов, в стоимость электроэнергии, перевозку, конечные товары. Это в итоге поднимает цены на все, инфляция раскручивается. Это угроза мировой экономике, очевидное торможение»,

— сказал Юшков.

Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев в разговоре с «Вестями» и вовсе не исключил установление цены на нефть в $150 за баррель при полной блокировке Ормузского пролива.

«Повышение будет происходить постепенно, но по мере того, как будет осуществляться вот этот рост цен на нефть, страны постепенно будут в мире свое потребление нефти снижать», — сказал ученый.

При этом Селезнев усомнился, что цена нефти может превысить эту отметку.