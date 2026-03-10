У двух КПО «Юг» и «Север» приостановили лицензию на переработку отходов

У двух комплексов по переработке отходов «Юг» и «Север» приостановили лицензии из-за жалоб на выбросы свалочного газа, следует из ответа Межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Московской и Смоленской областям на запрос «Зеленого фонда» (документ есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

На КПО «Юг» устройство активной дегазации работает с 2024 года, но выбросы свалочного газа все так же мучают жителей. Им удалось добиться приостановки лицензии на деятельность КПО. Похожая история произошла и с КПО «Север».

Тем не менее, несмотря на приостановку лицензии, мусор на КПО «Юг», как сообщила «Газете.Ru» жительница села Черкизово (рядом с КПО «Юг») Анна Полевич, продолжали завозить вплоть до середины февраля. И только после того, как эта информация стала публичной, завоз прекратился.

«Выбросы продолжаются, и могут продолжаться еще десятилетия, так как все три карты на КПО «Юг» заполнены. Интенсивность выбросов достигается через 2-3 года после завоза мусора. Устройство активной дегазации на КПО «Юг» установлено только на одной карте. Поэтому, если ничего не поменяется, даже отсутствие лицензии у КПО не убережет нас от выбросов», — говорит Полевич.

Она также обратила внимание, что сельскохозяйственные земли рядом с КПО «Юг» перевели в разряд промышленных. Это может означать, что полигон собираются расширять. Это значит, что количество выбросов будет только увеличиваться.

Ранее были названы компоненты духов, которые могут вызвать аллергию.