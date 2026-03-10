Размер шрифта
Армия

Глава Брянской области сообщил об атаке ВСУ по селу Климово

Богомаз: местный житель пострадал при атаке ВСУ по Брянской области
Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Климово в Климовском районе с помощью FPV-дронов.

По словам Богомаза, украинские военные целенаправленно нанесли удар по движущемуся гражданскому автомобилю.

«К сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — поделился глава региона.

7 марта Богомаз сообщил, что объекты на территории двух агрохолдингов — «Мираторг» и «Охотно» — получили повреждения после атак ВСУ на Брянскую область.

По его словам, украинские военные атаковали Выгоничский и Брасовский районы.

В Выгоничском районе повреждения получило административное здание на территории агропромышленного холдинга «Мираторг». В Брасовском районе на территории агрохолдинга «Охотно» поврежден производственный склад.

Ранее в Самарской области при падении обломков дрона пострадал мужчина.

 
