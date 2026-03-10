Москвичам рассказали о теплой погоде 10 марта в столице

Синоптик Леус: воздух в Москве 10 марта прогреется до +8°C, осадков не ожидается

Воздух в Москве во вторник, 10 марта, прогреется до +8°C, а в Московской области — до +9°C, осадков не ожидается. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в этот день на погоду в столичном регионе будет влиять северная периферия антициклона.

«В такой ситуации в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков», — сказал синоптик.

Леус отметил, что температура воздуха в российской столице составит +6...+8°C. В свою очередь, в регионе ожидается температура в пределах +4...+9°C. Эксперт подчеркнул, что такие показатели превышают климатическую норму на 4 — 5°C.

Кроме того, ожидается западный ветер со скоростью 3-8 м/с, к вечеру барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, уточнил он.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что метеорологическая весна придет в Москву 10 марта. Иными словами, в этот день произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через «ноль» в сторону положительных значений.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москве полностью растает снег.