«Ад со всеми его описаниями». На КПО «Нева» наконец завели уголовное дело

Продолжается битва новейшего комплекса переработки отходов (КПО) «Нева» и жителей близлежащих населенных пунктов. О первых ее этапах «Газета.Ru» писала в прошлом году. После установки устройства активной дегазации, которое, по словам руководства предприятия, должно было решить все проблемы, ситуация только ухудшилась. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

«Метался по дому как загнанный зверек»

«Ночи 18 и 23 февраля 2026 года я могу охарактеризовать, как сущий ад со всеми его описаниями в Священном Писании», — начинает свой рассказ Галина Гончарова из деревни Повадино (СНТ «Химик»). Она является мамой-опекуном ребенка-инвалида 1 группы с множественными нарушениями здоровья. Отец ребенка — тоже инвалид после перенесенного инсульта с парализацией.

«На улице и в доме стоял такой зловонный смрад, что описать его не хватит слов в русском языке. При этом, никаких объявлений о чрезвычайной ситуации со стороны администрации района не было, а, значит, собраться и уехать заранее с данной территории у нас не было оснований, да и не на чем. Мое обращение в МЧС не дало никакого результата, никто не приехал и не помог», — сообщила женщина «Газете.Ru».

Своего ребенка, у которого отсутствует речь, она никогда не видела в таком состоянии.

«Ребенок, проснувшись, в панике с криками метался по дому с красными глазами и спазматическим удушливым кашлем, как загнанный зверек , не понимая, что происходит и не имея возможности сказать, что его беспокоит. В таком состоянии я не видела его никогда», — говорит Галина. – «А мы тоже метались, не зная, что делать и как обезопасить семью, так как на улице стоял такой же смрад, как и в доме. Я боялась, что у мужа случится второй инсульт».

Соседи Галины по деревне сообщают о примерно таких же ощущениях во время газовой атаки в ночь на 18-е и 24 февраля.

В результате Кириллу Жальникову, обратившемуся к пульмонологу, был поставлен диагноз «Ожог верхних дыхательных путей».

«В ночь с 17 на 18 февраля примерно в 3:30 проснулся от удушающей вони свалочного газа. Было невозможно сделать вдох, что делать, куда бежать, кому звонить, — непонятно. Жутко разболелась голова. Выпил таблетку и ушел спать на первый этаж, так как там концентрация запаха была меньше. С 12 часов утра начался жуткий сухой кашель, вплоть до рвотных приступов. Пришлось обратиться в поликлинику к врачу пульмонологу», — рассказывает он.

«Ночь с 17-е на 18.02 я запомню на всю жизнь», — пишет Ольга Белоусова. – «Видимо, то же самое испытали люди при аварии на Чернобыле. Вместо воздуха — вонь тошнотворная, удушающая. Глаза слезятся, кашель и жуткий страх. Когда рассвело, увидели в воздухе желто-серое облако, ветра не было совсем и весь это химический кисель растекался по округе. К девяти часам утра стало совсем плохо, — думала потеряю сознание. Вызвала скорую. Приехали со словами: «Как вы тут живете?», оказали помощь. К 11-ти смрад стал развеиваться, дышать стало легче. Но, как выяснилось, это была «учебная тревога». 23 февраля все повторилось».

Теперь Ольга Белоусова вынуждена была приобрести противогазы всей своей семье и жить в состоянии постоянной боевой готовности.

Цех компостирования на КПО «Нева» Активисты окрестных населенных пунктов

Кристина Степанова с двумя маленькими детьми на руках была вынуждена срочно выбираться из зоны распространения свалочных газов, — причем пешком, — так как такси в район не приезжали.

«В ночь с 17-го на 18-е я почувствовала запах газа и вызвала газовую службу. Газовики не обнаружили утечки газа и сообщили, что запах исходит от КПО «Нева». Я закрыла все двери и окна, но через 20 минут запах стал проникать в дом. Я попыталась вызвать такси, но машины не приезжали. Я позвонила в МЧС, но мне сказали, что режим ЧС не введен, поэтому они не могут направить машину для эвакуации», — говорит Кристина.

Тогда она попыталась вызвать скорую, жалуясь на плохое самочувствие. Но так как скорая ехала очень долго, а газ продолжал проникать в дом, — она решила спасать себя и своих детей (1 год и 6 лет) самостоятельно.

«Я пыталась поймать машину с двумя детьми на руках, чтобы доехать до Зеленоградской больницы. Но так как никто не остановился, я решила идти в ближайшую деревню Соколово, где мы вызвали скорую помощь. Мы шли почти километр по глубоким сугробам. И теперь, когда я судорожно открываю окно, — у моей двери стоит чемодан и две маски для детей», — объясняет Кристина.

При наличии таких жалоб невозможно сделать вывод от том, что устройство активной дегазации, как это было обещано руководством КПО «Нева», эффективно работает, устраняя из окружающей среды избыток свалочных газов.

Чаша захоронения в КПО «Нева» Активисты окрестных населенных пунктов

«Нева» рапортует

Однако, как официально ответили «Газете.Ru» в КПО «Нева», устройство активной дегазации работает не на полную мощность , — оборудование дополнят, будет установлена газо-поршневая установка.

«КПО Нева в 2026 году установит постоянную систему активной дегазации карты размещения отходов №1. Общественные обсуждения проекта прошли в очной форме 2 декабря 2025 года в Солнечногорске. Далее проект ждет прохождение государственной экологической экспертизы и московской областной государственной экспертизы. После всех согласований проекта запланирована поставка оборудования – летом 2026 года».

По словам КПО «Нева», то оборудование, которое работает сейчас, установлено в рамках подготовительного этапа для исследования количества и состава биогаза.

«В теле карты размещения отходов на подготовительном этапе к вводу в эксплуатацию системы активной дегазации было оборудовано 13 скважин (для исследований и апробаций). Уложены трубы, для сбора и транспортировки биогаза установлены две газосборные станции, система для осушки и очистки биогаза, факел для обезвреживания биогаза. Из биогаза отводится лишняя влага в виде конденсата, конденсатоуловитель собирает до 99% влаги. При этом снижается концентрация вредных веществ в газе, таких как сероводород (H2S). Адсорбционный фильтр на основе активированного угля удаляет концентрации органических соединений (R-SH), сероводорода (H2S) и диоксида серы (SO2). Фильтр снижает концентрации перечисленных веществ до 95%».

Об уменьшении количества жалоб после установки нового оборудования, говорит директор «Мособлэкомониторинга» Константин Малащук.

Однако, согласно опросу жителей, проведенному «Газетой.Ru», стало только хуже.

В ночи «газовых атак» (17-18 февраля, 23-24 февраля), как следует из ответа КПО «Нева», предприятие работало в штатном режиме.

Что касается ожога внутренних органов, то, как заверили издание на КПО «Нева», — похожие ситуации наблюдались бы и у работников комплекса, но этого не происходит.

«27.02.2026 г. на КПО Нева прошел внеочередной медицинский осмотр сотрудников. На комплекс был приглашен врач-оториноларинголог из медицинского центра «МедПроф» г. Москва, который осмотрел сотрудников КПО «Нева» на предмет выявления проблем с органами ЛОР. Обследование прошли 30 сотрудников КПО, которые проводят на предприятии не менее 8 часов 5 дней в неделю. Соответствующих диагнозу симптомов и жалоб не обнаружено, сотрудники здоровы», — заверяют в пресс-службе КПО.

Что касается возбужденного уголовного дела, то «КПО «Нева» сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую информацию.

Туннели для компостирования отходов на КПО «Нева» Активисты окрестных населенных пунктов

Одним из последних мероприятий, с участием представителей КПО «Нева», стало выездное заседание администрации, которое состоялось 5 марта 2026 года. На нем присутствовали и представители разных ведомств, в том числе «Мособлэкомониторинга» и Солнечногорской прокуратуры. На этом заседании жителям пообещали содействовать в приостановке деятельности КПО «Нева».

«29 февраля и 5 марта жителями поданы в профильное ведомство заявления о проведении проверки и приостановлении деятельности, с этой же просьбой обратились к администрации Солнечногорского района: инициировать проведение проверки и приостановление деятельности. Если это еще сделает администрация, это усилит наши позиции, нам нужна поддержка. По сути, если администрация готова поддержать жителей, то эту готовность можно и нужно выражать не на словах, а на деле, путем подачи обращений в соответствующие инстанции. На выездной администрации, мы получили подтверждение готовности инициировать подачу обращения», — рассказала «Газете.Ru» представитель инициативной группы Наталья Левицкая.

В других КПО такая же история

С момента первой публикации в «Газету.Ru» стали поступать и жалобы жителей окрестных населенных пунктов рядом с КПО «Восток» (в городском округе Егорьевск), КПО «Алексинский карьер» (Клин), и КПО Юг (Коломна).

Как выяснила «Газета.Ru», с 2024 года, когда машина «Мособлэкомониторинга» замерила показатели и срочно уехала с места, чтобы не подвергать опасности лаборанта — практически ничего не изменилось.

Напомним, в марте 2024 года машина с лабораторным оборудованием, которая должна замерять допустимые уровни различных газов, приехала в населенный пункт Поцелуево, расположенный рядом с КПО «Восток», замерила показатели. По словам членов инициативной группы, оператор увидел превышение в 150 раз, сообщил своему руководителю и тот дал ему приказ быстро покинуть зону. Эту информацию «Газете.Ru» сообщили оставшиеся в зоне отравления жители – Наталья Колосова и Антон Поликша. Активисты также предоставили видео.

А в «Мособлэкомониторинге» «Газете.Ru» объяснили, что на самом деле машина уехала из-за внезапно обнаружившейся неисправности: «проведение исследований и измерение концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 03.03.2024 в 23:39 было прекращено в связи с разрядкой аккумуляторов, осуществляющих электропитание газоаналитического оборудования».

На сегодняшний день люди окрестных населенных пунктов вынуждены все также терпеть газовые атаки.

Как рассказала «Газете.Ru» Наталья Костромина, — жительница деревни Двойни (рядом с КПО «Восток») один из последних сильных выбросов свалочного газа был 1 марта 2026 года. Тем не менее, жителям также удалось добиться возбуждения уголовного дела (Nº 12501460007000675), в котором руководство КПО «Восток» подозревается в нарушениях по статье 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»), в рамках которого назначена экологическая судебная экспертиза. Об этом «Газета.Ru» узнала из ответа жителю Егорьевского округа от Следственного комитета (имеется в распоряжении редакции).

Специалисты КПО «Восток» уже гораздо дальше продвинулись в вопросе установки системы активной дегазации, нежели КПО «Нева»: собрали систему сбора газа на картах захоронения отходов, укрыли эти карты геомембраной, сжигают сейчас газ в двух факельных установках. Но это все не помогает.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Судом установлены факты превышения вредных веществ в воздухе и воде и суд обязал их устранить до 29.12.2025, но КПО это решение до сих пор не исполнил.

На КПО «Юг» история развивалась еще раньше, устройство активной дегазации работает там с 2024 года, но выбросы все так же мучают жителей. Тем не менее, им удалось добиться приостановки лицензии на деятельность КПО. Как подтвердил Росприроднадзор, похожая история произошла и с КПО «Север».

Тем не менее, несмотря на приостановку лицензии, мусор на КПО «Юг», как сообщила «Газете.Ru» жительница села Черкизово (рядом с КПО «Юг») Анна Полевич, продолжали завозить вплоть до середины февраля. И только после того, как эта информация стала публичной, завоз прекратился.

«Выбросы продолжаются, и могут продолжаться еще десятилетия, так как все три карты на КПО «Юг» заполнены. Интенсивность выбросов достигается через 2-3 года после завоза мусора. Устройство активной дегазации на КПО «Юг» установлено только на одной карте. Поэтому, если ничего не поменяется, даже отсутствие лицензии у КПО не убережет нас от выбросов», — говорит Анна Полевич.

Она также обратила внимание, что сельскохозяйственные земли рядом с КПО «Юг» перевели в разряд промышленных. Это может означать, что полигон собираются расширять. Как итог, количество выбросов будет только увеличиваться.

А вот на КПО «Алексинский барьер» система активной дегазации работает с 2019 года. И, согласно официальной статистике, которую предоставила изданию руководитель инициативной группы Татьяна Бахметьева, — количество выбросов только увеличивается.

«В 2022 году было 625 случаев превышения предельно допустимых концентраций (ПДК), 2023-м – 875 случаев, за два месяца в 2024 году уже 418 случаев, с 25 апреля 2025 года по 24 октября — 967 случаев. Причем максимальное разовое превышение было зафиксировано по сероводороду рядом со средней школой в Новощапово «Имена Победы» Nº 1 и детским садом «Одуванчик» Nº 41», — говорит Бахметьева.

Причем уголовное дело против КПО «Алексинский барьер» по 246-й статье УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ») Следственный комитет возбуждал аж четыре раза. Но прокуратура его четыре раза отменяла.

В данный момент инициативная группа собрала более 15 тыс. подписей клинчан для обращения к президенту России. Они требуют возбудить уголовное дело и приостановить работу КПО «Алексинский барьер».

Сколько же должно быть собрано подписей, чтобы понять, что мусорная реформа не удалась?