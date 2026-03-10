Размер шрифта
Российские военные взяли в плен солдата секретной бригады ВСУ

Экс-военный секретной ракетной бригады ВСУ добровольно сдался в российский плен
Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший военнослужащий 360-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Нептун» Сергей Костецкий попал в российский плен на Димитровском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина рассказал, что в 2020 году ВСУ получили первый ракетный комплекс «Нептун». Украинские военнослужащие наносили удары по стратегическим объектам, а также выполняли задачи в Крыму. Спустя полгода была сформирована 360-я бригада для выполнения секретных задач на базе 406-й отдельной артиллерийской бригады, куда в полном составе вошел 65-й артдивизион.

Костецкий отметил, что перевод личного состава из новой бригады в штурмовые подразделения был непозволителен, чтобы не допустить попадания в плен и утечки данных. Однако в прошлом году ситуация изменилась из-за больших потерь среди украинских военных на поле боя.

По словам военнопленного, на передний план начали отправлять «залетчиков» — тех, кто пьет, наркоманов. Костецкий признался, что сам таким же образом попал на передовую.

Ранее омбудсмен Москалькова рассказала о военном ВСУ, сдавшемся в плен своему брату.

 
