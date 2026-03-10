Бьюти-мастеров призвали не фотографировать клиентов без их согласия

Фотографии клиентов салонов красоты в большинстве случаев не считаются биометрическими персональными данными, однако их использование все равно требует согласия человека. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель президента Гильдии российских адвокатов, кандидат юридических наук Рубен Маркарьян.

Так он прокомментировал сообщения о том, что бьюти-мастеров будут штрафовать на 300 тыс. рублей за фото клиентов без их согласия.

«Вокруг новых правил обработки персональных данных возникла путаница: многие юристы и эксперты трактуют их слишком широко, а граждане ориентируются на такие комментарии, не обращаясь к самим нормам закона. Согласно статье 11 закона «О персональных данных» биометрическими признаются сведения о физиологических и биологических особенностях человека, по которым можно установить его личность, и которые используются оператором именно для идентификации. Таким образом, для признания данных биометрическими должны выполняться сразу два условия: изображение должно позволять установить личность человека и использоваться для этой цели», — отметил Маркарьян.

Эксперт уточнил, что обычная фотография, например снимок прически после услуги в салоне красоты, далеко не всегда подпадает под это определение. По разъяснениям Роскомнадзора, к биометрическим персональным данным относятся изображения лица, сделанные по специальным стандартам, позволяющим распознавать уникальные параметры внешности, констатировал адвокат.

«Фотография не всегда обладает свойством биометрических персональных данных. К ним обычно относят изображения, созданные по специальным требованиям и используемые для хранения биометрических шаблонов лица», — объяснил Маркарьян.

При этом юрист подчеркнул, что даже если фото не относится к биометрическим данным, его публикация все равно регулируется гражданским законодательством. В соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса изображение человека может быть обнародовано и использовано только с его согласия, сказал адвокат.

По его словам, исключения возможны, например, если съемка проводится в местах свободного посещения или на публичных мероприятиях, и человек не является основным объектом кадра. Также согласие не требуется, если гражданин позировал за плату, сказал Маркарьян.

По его словам, на практике штрафы за публикацию фотографий клиентов встречаются редко. Обычно споры возникают, когда человек сам выражает недовольство размещением своего снимка в интернете, рассказал адвокат.

«В таких случаях защита осуществляется в гражданском порядке: гражданин может потребовать удалить изображение и запретить его дальнейшее распространение», — отметил эксперт.

Тем не менее юрист посоветовал салонам красоты заранее получать письменное согласие клиентов на съемку и использование фотографий. По его словам, такая практика помогает избежать возможных конфликтов и юридических рисков.

Ранее в России появился ГОСТ на маникюр.