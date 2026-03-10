Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Мирошник рассказал об атаках ВСУ на поезда в российских регионах

Мирошник: от ударов ВСУ по ж/д составам на неделе не выжил железнодорожник
Anastasiya_Rav/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на прошлой неделе не менее трех раз атаковали гражданские железнодорожные составы в Крыму и Самарской области. В результате ударов, двое железнодорожников получили ранения, еще один получил ранения, не совместимые с жизнью, рассказал ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он уточнил, что всего было зафиксировано не менее трех атак на гражданские железнодорожные составы. Так, в Крыму украинский дрон ударил по товарному поезду — ранения получил машинист, его помощник не выжил.

«Атаке также подвергся пассажирский поезд Симферополь - Адлер, поврежден локомотив. В Самарской области из-за удара БПЛА пострадал машинист маневрового поезда», — отметил Мирошник.

До этого сообщалось, что украинский беспилотник ударил по автобусу с детьми в Запорожской области. В результате удара были ранены трое подростков и их тренер. Пострадавшие эвакуированы в больницу, где им оказывается необходимая помощь.

Ранее эксперт рассказал о «циничной тактике» ВСУ при ударах по России.

 
Теперь вы знаете
6 лучших упражнений для утренней зарядки дома
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!