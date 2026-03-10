Мирошник: от ударов ВСУ по ж/д составам на неделе не выжил железнодорожник

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на прошлой неделе не менее трех раз атаковали гражданские железнодорожные составы в Крыму и Самарской области. В результате ударов, двое железнодорожников получили ранения, еще один получил ранения, не совместимые с жизнью, рассказал ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он уточнил, что всего было зафиксировано не менее трех атак на гражданские железнодорожные составы. Так, в Крыму украинский дрон ударил по товарному поезду — ранения получил машинист, его помощник не выжил.

«Атаке также подвергся пассажирский поезд Симферополь - Адлер, поврежден локомотив. В Самарской области из-за удара БПЛА пострадал машинист маневрового поезда», — отметил Мирошник.

До этого сообщалось, что украинский беспилотник ударил по автобусу с детьми в Запорожской области. В результате удара были ранены трое подростков и их тренер. Пострадавшие эвакуированы в больницу, где им оказывается необходимая помощь.

Ранее эксперт рассказал о «циничной тактике» ВСУ при ударах по России.