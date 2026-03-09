«Огненная вспышка в небе». Метеорит упал на жилые дома в Германии

Осколки крупного метеорита упали в Германии, повредив несколько домов. Никто не пострадал, хотя один из фрагментов угодил в здание, в котором находились люди. Очевидцы сообщали о ярких вспышках и хлопках в небе, а некоторые жители приняли болид за ракету. Ученые отметили, что падение такого крупного небесного тела — редкость.

На юго-западе Германии 8 марта осколки упавшего метеорита повредили дома в городе Кобленце и в регионах Хунсрюк и Айфель. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на представителя полиции.

«Сегодня вечером около 19:00 (21:00 по мск) произошло попадание раскаленного небесного тела в крышу жилого дома. Пострадавших нет»,

— заявили в ведомстве.

В полиции добавили, что опасности для местных жителей больше нет. Сумма ущерба еще не установлена. Обломки метеорита передали ученым для изучения.

Очевидцы опубликовали в соцсетях видео падения небесного тела. На записи видно, как огненный шар на большой скорости летит по небу. Периодически от него исходят яркие вспышки, после чего отлетают небольшие обломки.

Думали, ракета

Как сообщили газете Der Tagesspiegel в полиции города Кайзерслаутерн, некоторые жители приняли болид за ракету . Также люди сообщали о «ярко светящимся объекте» и «огненной вспышке в небе».

«Нет никаких доказательств, что инцидент связанно с [угрозой] безопасности», — заверили в полиции.

Руководитель оперативного штаба пожарной охраны Кобленца рассказал изданию, что обломок метеорита не просто пробил крышу дома, но и упал в спальне . Жильцы были в соседней комнате и не пострадали.

Местный житель Инго Беллер рассказал телеканалу SWR, что небесное тело летело с громкими хлопками:

«Как будто произошла автомобильная авария. Я огляделся, но ничего не увидел».

Другой очевидец, Джулиано Кринен, заявил, что метеорит перемещался «в четыре раза быстрее реактивного самолета».

В сотни раз ярче Луны

В Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) раскрыли, что крупный метеорит, двигавшийся с юго-запада на северо-восток, был виден в небе над Германией, Францией, Швейцарией, Бельгией, Люксембургом и Нидерландами.

«Яркость болида вблизи эпицентра по поступающим снимкам можно оценить магнитудой от минус 15 до минус 20, что в сотни раз превышает яркость полной Луны»,

— рассказали астрономы.

Диаметр небесного тела составлял от 1 до 3 метров . Метеорит вошел в атмосферу Земли на высоте около 80 километров и был виден около 10 секунд.

«В диапазоне высот от 40 до 20 км произошло активное разрушение тела на фрагменты в районе городов Кобленц и Франкфурт-на-Майне (Германия), сопровождавшееся яркими вспышками», — добавили ученые.

Руководитель Управления планетарной защиты Европейского космического агентства (ЕКА), физик Рихард Мойссл назвал подобное явление крайне редким , передает портал T-Online. По его словам, маловероятно, что метеорит такого размера вновь пролетит над Германией в ближайшее время. Мойссл также объяснил, что сотрудники ЕКА не обнаружили небесное тело заранее из-за его малого размера и траектории полета, при которой наблюдениям мешает рассеянный солнечный свет.

Несмотря на утверждения Мойссла, крупные обломки метеоритов находят в Германии каждые несколько лет. Так, в январе 2024 года в небе над ФРГ взорвался болид диаметром около метра, принадлежавший редкой группе небесных тел — обритов. Еще один инцидент произошел в апреле 2023 года — несколько частей метеорита упали недалеко от города Эльмсхорна, а самый крупный фрагмент весил около 3,7 кг.