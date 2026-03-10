Война с Ираном взвинтила цены на нефть. В администрации Трампа началась паника

CNN: в администрации Трампа началась паника после резкого скачка цен на нефть

Резкий скачок цен на нефть после начала войны США и Израиля против Ирана застал администрацию Дональда Трампа врасплох. В Белом доме срочно обсуждают меры для стабилизации энергетического рынка, пишет CNN. Котировки нефти уже поднимались выше $100 за баррель на фоне перебоев судоходства в Ормузском проливе — одном из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.

По данным телеканала, советники Белого дома ожидали лишь кратковременные скачки цен на сырье в первые дни конфликта. Однако масштаб и устойчивость реакции мировых рынков оказались значительно выше прогнозов, что заставило американских чиновников в срочном порядке искать способы стабилизации ситуации.

Нефть за $100

Спустя неделю после начала конфликта мировые цены на нефть приблизились к отметке $100 за баррель, а в ходе торгов в начале недели котировки поднимались почти до $120 — уровня, который в последний раз наблюдался в первые месяцы после начала конфликта на Украине.

Рост цен во многом связан с угрозой перебоев поставок нефти из Персидского залива. Через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом между Ираном и Оманом, проходит около 20% мировых поставок нефти. Любые риски для судоходства в этом регионе мгновенно отражаются на глобальном энергетическом рынке.

Энергетический аналитик и бывший руководитель подразделения нефтяных рынков Международного энергетического агентства (МЭА) Нил Аткинсон заявил CNN, что давление на цены может сохраниться. По его словам, рост стоимости нефти быстро отражается на ценах на топливо для потребителей.

Судоходство через Ормуз

Движение танкеров через Ормузский пролив фактически оказалось парализовано. После ударов США и Израиля по территории Ирана многие судоходные компании отказались направлять свои суда в регион из-за риска атак. В результате у входа в пролив образовались задержки и очереди танкеров.

Нарушение движения судов привело к сбоям в поставках примерно пятой части мировой нефти, пишет телеканал. Участники рынка отмечают, что даже временная остановка перевозок через этот коридор может быстро вызвать резкие колебания цен.

Американские власти пытались стимулировать судоходство через пролив. По данным CNN, обсуждалась возможность предоставления страховых гарантий танкерам на сумму до $20 млрд. Однако эта инициатива пока не привела к восстановлению перевозок.

Белый дом ищет меры

На фоне роста цен чиновники администрации Трампа начали срочно прорабатывать возможные шаги для стабилизации ситуации. Как сообщает CNN, в выходные и в понедельник представители администрации обсуждали расширенный набор мер для снижения давления на рынок.

Среди рассматриваемых вариантов — смягчение ряда регуляторных ограничений на транспортировку нефти внутри США. В частности, обсуждалось возможное ослабление требований закона Джонса (Jones Act), который регулирует морские перевозки между американскими портами.

Источники телеканала также сообщили, что в администрации обсуждаются и более радикальные шаги. В числе таких вариантов — введение ограничений на экспорт нефти из США, введение ценовых ограничений на топливо и даже возможное вмешательство министерства финансов в рынок нефтяных фьючерсов для давления на цены.

Дональд Трамп также объявил о частичном смягчении санкций, связанных с нефтяной отраслью других стран. Выступая на пресс-конференции во Флориде президент США заявил, что Вашингтон намерен временно отменить часть ограничений.

«Мы отменяем часть связанных с нефтью санкций. Мы ввели санкции в отношении некоторых стран и собираемся снять эти санкции до тех пор, пока ситуация не выправится. Потом, возможно, нам не придется их возвращать», — сказал Трамп.

Бензин дорожает в США

Рост цен на нефть отразился и на стоимости топлива в США. По данным CNN, средняя цена бензина в стране за последнюю неделю выросла примерно на 51 цент за галлон (около 3,7 литра).

Этот фактор имеет важное политическое значение. Источники телеканала сообщили, что администрация Трампа рассчитывала использовать снижение цен на бензин как один из ключевых аргументов Республиканской партии перед промежуточными выборами в конгресс.

Однако рост стоимости топлива поставил эту стратегию под угрозу. Внутри администрации ситуацию начали рассматривать как потенциальный риск для экономики и для политических позиций республиканцев.