«Удар не был ничем спровоцирован». Израиль уничтожил Русский дом в Ливане

ЦАХАЛ обстрелял Русский дом культуры в ливанском городе Набатия. Никто не пострадал, но здание оказалось полностью разрушено. Директор учреждения рассказал, что дом культуры только недавно отремонтировали после ударов Израиля в 2024 году. Как подчеркнул руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, в Русском доме не велась никакая военная деятельность.

Армия обороны Израиля уничтожила Русский дом культуры в Ливане. Об этом Telegram-канале сообщил руководитель Руссотрудничества Евгений Примаков.

«Израильская авиация нанесла удар по партнерскому Русскому дому в ливанском городе Набатия. <…> Это наши добрые друзья, никакой военной деятельности в культурном центре не было. Удар не был ничем спровоцирован»,

— написал глава агентства.

Он добавил, что директор культурного центра Асаад Дейя жив, сейчас он в безопасности. Сотрудники Российского центра науки и культуры (Русского дома) в Бейруте, являющегося официальным представительством Россотрудничества, находятся на связи с коллегами из Набатии.

Позже Россотрудничество выпустило официальное заявление, в котором назвало разрушение культурного центра в Набатии неспровоцированной агрессией, которую ничем нельзя оправдать.

«Коллеги <…> продолжают свою работу с учетом текущей обстановки. Реализуются проекты гуманитарной направленности», — добавили в агентстве.

Уточняется, что сотрудники Русского дома помогают беженцам , проводят гуманитарные акции и сборы помощи. Из-за ударов ЦАХАЛ с южных районов Ливана в северные переехали более 800 тысяч человек, в связи с чем под пункты временного размещения переоборудовали школы, стадионы и муниципальные центры.

Центр только отремонтировали

Дейя рассказал ТАСС, что уничтоженный теперь центр был открыт в 2004 году на первом этаже пятиэтажного здания. Он служил местом встречи выпускников российских вузов, а также соотечественников со всего юга Ливана.

«Работали курсы русского языка, дети занимались музыкой, танцами, рисованием. У нас был зал, в котором устраивались торжественные вечера российско-ливанской дружбы и концерты»,

— вспоминает директор Русского дома.

Он добавил, что во время прошлого обострения ближневосточного конфликта, в 2024 году, Израиль уже наносил удары по культурному центру . Ремонт закончили совсем недавно, поскольку в первую очередь деньги выделялись на помощь семьям, пострадавшим от атак ЦАХАЛ. В разговоре с РИА Новости Дейя уточнил, что в момент нового удара в здании никого не было, поскольку все его сотрудники уехали после начала боевых действий.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» назвал прискорбным факт удара ЦАХАЛ по Русскому дому.

«Мы, естественно, будем учитывать это при дальнейшем анализе наших отношений и с Израилем, и с другими государствами, которые используют силу против Русских домов»,

— заверил сенатор.

Удары Израиля по Ливану

Пресс-служба ЦАХАЛ 2 марта, параллельно с проведением операции против Ирана, объявила о нанесении новых массированных ударов по объектам на территории Ливана, связанным с шиитским движение «Хезболла». Поводом послужили якобы запуски ракет с территории арабского государства. Однако президент Ливана Джозеф Аун заявил, что страна не атаковала Израиль.

Обстрелам ЦАХАЛ подверглись пригород Бейрута, а также южные регионы страны. На следующий день израильские военные пересекли границу и объявили о взятии под контроль территории на юге Ливана. Глава генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир на пресс-конференции призвал сограждан готовиться к длительным боям.

По данным минздрава Ливана на 9 марта, жертвами израильских ударов стали 486 человек , еще 1313 ливанцев получили ранения.

В этот же день президент Ливана объявил, что Бейрут готов возобновить переговоры с Израилем для обсуждения мер по прекращению эскалации. При этом он осудил «тех, кто стремится втянуть Ливан в региональный конфликт, игнорируя волю большинства его граждан, уставших от войн и их последствий».