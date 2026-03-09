Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

«Удар не был ничем спровоцирован». Израиль уничтожил Русский дом в Ливане

Израиль уничтожил Русский дом в ливанском городе Набатия

ЦАХАЛ обстрелял Русский дом культуры в ливанском городе Набатия. Никто не пострадал, но здание оказалось полностью разрушено. Директор учреждения рассказал, что дом культуры только недавно отремонтировали после ударов Израиля в 2024 году. Как подчеркнул руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, в Русском доме не велась никакая военная деятельность.

Армия обороны Израиля уничтожила Русский дом культуры в Ливане. Об этом Telegram-канале сообщил руководитель Руссотрудничества Евгений Примаков.

«Израильская авиация нанесла удар по партнерскому Русскому дому в ливанском городе Набатия. <…> Это наши добрые друзья, никакой военной деятельности в культурном центре не было. Удар не был ничем спровоцирован»,
— написал глава агентства.

Он добавил, что директор культурного центра Асаад Дейя жив, сейчас он в безопасности. Сотрудники Российского центра науки и культуры (Русского дома) в Бейруте, являющегося официальным представительством Россотрудничества, находятся на связи с коллегами из Набатии.

Позже Россотрудничество выпустило официальное заявление, в котором назвало разрушение культурного центра в Набатии неспровоцированной агрессией, которую ничем нельзя оправдать.

«Коллеги <…> продолжают свою работу с учетом текущей обстановки. Реализуются проекты гуманитарной направленности», — добавили в агентстве.

Уточняется, что сотрудники Русского дома помогают беженцам, проводят гуманитарные акции и сборы помощи. Из-за ударов ЦАХАЛ с южных районов Ливана в северные переехали более 800 тысяч человек, в связи с чем под пункты временного размещения переоборудовали школы, стадионы и муниципальные центры.

Центр только отремонтировали

Дейя рассказал ТАСС, что уничтоженный теперь центр был открыт в 2004 году на первом этаже пятиэтажного здания. Он служил местом встречи выпускников российских вузов, а также соотечественников со всего юга Ливана.

«Работали курсы русского языка, дети занимались музыкой, танцами, рисованием. У нас был зал, в котором устраивались торжественные вечера российско-ливанской дружбы и концерты»,
— вспоминает директор Русского дома.

Он добавил, что во время прошлого обострения ближневосточного конфликта, в 2024 году, Израиль уже наносил удары по культурному центру. Ремонт закончили совсем недавно, поскольку в первую очередь деньги выделялись на помощь семьям, пострадавшим от атак ЦАХАЛ. В разговоре с РИА Новости Дейя уточнил, что в момент нового удара в здании никого не было, поскольку все его сотрудники уехали после начала боевых действий.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» назвал прискорбным факт удара ЦАХАЛ по Русскому дому.

«Мы, естественно, будем учитывать это при дальнейшем анализе наших отношений и с Израилем, и с другими государствами, которые используют силу против Русских домов»,
— заверил сенатор.

Удары Израиля по Ливану

Пресс-служба ЦАХАЛ 2 марта, параллельно с проведением операции против Ирана, объявила о нанесении новых массированных ударов по объектам на территории Ливана, связанным с шиитским движение «Хезболла». Поводом послужили якобы запуски ракет с территории арабского государства. Однако президент Ливана Джозеф Аун заявил, что страна не атаковала Израиль.

Обстрелам ЦАХАЛ подверглись пригород Бейрута, а также южные регионы страны. На следующий день израильские военные пересекли границу и объявили о взятии под контроль территории на юге Ливана. Глава генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир на пресс-конференции призвал сограждан готовиться к длительным боям.

Читайте также
Найти погибшего штурмана: зачем Израиль отправил десантников в горный район Ливана

По данным минздрава Ливана на 9 марта, жертвами израильских ударов стали 486 человек, еще 1313 ливанцев получили ранения.

В этот же день президент Ливана объявил, что Бейрут готов возобновить переговоры с Израилем для обсуждения мер по прекращению эскалации. При этом он осудил «тех, кто стремится втянуть Ливан в региональный конфликт, игнорируя волю большинства его граждан, уставших от войн и их последствий».

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!