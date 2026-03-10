Размер шрифта
Создатели ИИ Claude подали в суд на Пентагон

Компания Anthropic подала в суд на Пентагон
Joshua Roberts/Reuters

Компания Anthropic, которая является разработчиком нейросети Claude, подала иск к Пентагону из-за стремления американского военного ведомства включить ее в черный список по вопросам национальной безопасности. Об этом пишет агентство Reuters.

«Эти действия беспрецедентны и незаконны. Конституция не позволяет правительству использовать свою огромную власть для наказания компании за ее защищенную законом свободу слова», — заявила Anthropic.

В иске компании, поданном в федеральный суд Калифорнии, говорится о просьбе отменить присвоение статуса и запретить федеральным агентствам применять его.

Anthropic выступает против использования ИИ в ходе военных действий или слежки за людьми. Министерство войны США не уведомило компанию о том, что их разработку привлекут к боевой работе. А когда об этом стало известно и руководство Anthropic пришло с претензией, военные открыто потребовали выдать им доступ к «чистому» ИИ. Подробнее — в материале обозревателя «Газеты.Ru».

Ранее Anthropic запретила сотрудникам Илона Маска использовать ИИ Claude.

 
