Политика

На Западе объяснили стратегию Ирана в войне с США

Али Ваэз: Иран считает, что скоро у США и Израиля закончатся перехватчики
Shutterstock

Иран считает, что в ближайшие дни у США и Израиля закончатся перехватчики, что позволит ему нанести большой урон союзникам США на Ближнем Востоке и «продиктовать» условия прекращения огня. Об этом рассказал газете The Wall Street Journal (WSJ) руководитель проекта по Ирану и старший советник президента Международной кризисной группы Али Ваэз.

«Расчеты Ирана основаны на том, что они равномерно распределили свои ресурсы, и что в ближайшие дни у США и Израиля закончатся перехватчики. Таким образом, Иран сможет нанести гораздо больший ущерб всем союзникам США в регионе, после чего Трамп начнет умолять о каком-либо прекращении огня, условия которого Тегеран сможет продиктовать», — отметил Али Ваэз.

По его словам, такая позиция иранского руководства — это «в какой-то степени принятие желаемого за действительное», так как даже если оборонительные возможности США «пострадают», Штаты «все равно будут хорошо подготовлены к наступлению и смогут нанести Ирану гораздо больший ущерб».

До этого издание Politico написало, что европейские и азиатские партнеры США встревожены перспективой остаться без обещанного американского оружия из-за атаки на Иран.

Также официальный представитель генерального штаба вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи отмечал, что США использовали резервы вооружений, которые хранились для третьей мировой войны.

9 марта президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана «практически завершена», потому что у Тегерана не осталось «ни военно-морского флота, ни средств связи, ни военно-воздушных сил». А глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что конфликт с Ираном «только начинается», и он закончится капитуляцией Тегерана.

Ранее в WSJ усомнились, что США смогут победить Иран.

 
