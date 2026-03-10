В России ожидают снижения спроса на ипотеку

Декабрь 2025 года и январь 2026-го стали рекордными по объему выдачи ипотечных кредитов, однако этот всплеск может оказаться временным: после ужесточения правил россияне будут брать меньше ипотек, рассказал «Газете.Ru» аналитик компании «Солид Инвестиции» Денис Масленников.

«Рост выдач в конце прошлого и начале текущего года объясняется предсказуемым поведением заемщиков. Многие россияне стремились оформить ипотеку до вступления в силу новых ограничений с 1 февраля, поскольку после изменения правил получить кредит стало сложнее. Похожая ситуация уже наблюдалась на рынке ранее. В 2024 году перед корректировкой параметров льготной ипотеки также произошел всплеск выдач, после чего последовал примерно семимесячный спад. Текущая динамика во многом повторяет тот же сценарий: ускорение перед изменением правил и последующее охлаждение рынка», — отметил Масленников.

По его словам, с 1 февраля начал действовать принцип «одна семья — одна ипотека». Теперь в кредитном договоре должны участвовать оба супруга, а их кредитные истории должны соответствовать требованиям банка. Ранее домохозяйство могло оформить заем на одного из супругов с более сильным кредитным профилем, а созаемщиком мог выступать человек вне семьи, что повышало вероятность одобрения. Новые правила сузили круг потенциальных заемщиков, констатировал Масленников.

При этом фактическое ужесточение началось еще до официального изменения условий, уточнил аналитик. Он сослался на данные аналитиков ЦИАН, согласно которым уровень одобрения ипотечных заявок в январе 2026 года снизился до 18,8%. Для сравнения: в ноябре—декабре 2025 года этот показатель составлял около 22–23%.

По мнению Масленникова, рекордные выдачи в декабре и январе скорее отражают перенос будущего спроса: большая часть семей, планировавших покупку жилья в 2026 году, могла оформить ипотеку заранее, что повышает риск заметного снижения активности на рынке уже в первом полугодии.

Дополнительное давление на рынок оказывает общая ситуация в розничном кредитовании, подчеркнул аналитик. По итогам 2025 года россияне оформили минимальный объем кредитов с 2019 года. Автокредитование сократилось на 25% год к году — до 1,7 трлн рублей, а потребительское кредитование упало на 40%, до 3,4 трлн рублей.

На фоне снижения расходов домохозяйств быстрое восстановление розничного кредитования выглядит маловероятным, уверен Масленников. По его словам, в декабре 2025 года средняя российская семья потратила на продукты 28 507 рублей — на 7% меньше, чем годом ранее. В таких условиях компенсировать возможное падение ипотечных выдач другими сегментами кредитного рынка в 2026 году будет сложно.

Ранее стало известно, когда кредиты подешевеют.