10 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 10 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

10 марта в России отмечают День архивов. Сегодня с праздниками поздравляют диетологов и любителей игры «Марио». По народному календарю — Тарас Бессонный: спать днем строго запрещается. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 10 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 10 марта

* День архивов в России

В России 10 марта отмечается День архивов — профессиональный праздник, установленный в 2003 году. Дата приурочена к подписанию Петром I в 1720 году «Генерального регламента», который ввел должность актуариуса (архивариуса) во всех государственных органах, тем самым положив начало архивному делу в нашей стране.

Сейчас сетью госархивов управляет Федеральное архивное агентство. По данным на начало 2022 года, в системе хранится более 44 млн документов. Самые ранние датируются XI веком (например, Архангельское Евангелие 1059 года). Архивные фонды постоянно пополняются, обеспечивая сохранность исторического, научного и культурного наследия страны для будущих поколений.

* Международный день женщин-судей

Праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2021 году и призван подчеркнуть важность участия женщин в судебной системе. Главная цель — поддержка гендерного равенства и усиление роли женщин в обеспечении справедливости и верховенства права. Памятная дата также напоминает о необходимости преодоления профессиональных барьеров и стереотипов, с которыми сталкиваются представительницы прекрасного пола в юридической сфере.

* День диетолога

В 2008 году Академия питания и диетологии США учредила День диетолога, чтобы привлечь внимание к принципам здорового питания и роли специалистов в этой области. Дата отмечается в ряде стран, а с 2011 года — и в России.

Диетолог — это специалист с медицинским образованием, который помогает людям бороться с ожирением, заболеваниями ЖКТ и разрабатывает индивидуальные планы питания. Особенно актуальной работа диетологов стала в последние годы из-за малоподвижного образа жизни и обилия фастфуда.

* Международный день волынки

Праздник посвящен одному из древнейших музыкальных инструментов, история которого насчитывает несколько тысяч лет. Волынка получила распространение во многих культурах: ее звуки сопровождали танцы и религиозные обряды. Но у большинства людей она ассоциируется с Шотландией.

Сегодня волынка остается важным элементом музыкального наследия. Уникальный тембр и глубина звучания делают этот инструмент узнаваемым и почитаемым во всем мире. Праздник призван подчеркнуть разнообразие национальных традиций игры на волынке и сохранить интерес к ней для будущих поколений.

Кстати Волынка — один из самых громких музыкальных инструментов. Ее звук можно услышать на расстоянии 4-5 километров, а на открытом пространстве — 8-10 километров.

* День Марио

Поклонники видеоигр отмечают сегодня день рождения Марио — знаменитого водопроводчика от Nintendo. Дата выбрана не случайно: сокращенное написание MAR10 (March 10) напоминает имя персонажа. Усатый герой в красной кепке — настоящая поп-икона: он ловко спасает принцессу Пич от злодея Боузера, собирает монеты и уже почти 30 лет остается символом платформеров. С ним можно не только бегать по уровням, но и гонять в Mario Kart или участвовать в вечеринках Super Mario Party. В 2016 году Марио представлял Токио на закрытии Олимпийских игр. 10 марта геймеры чествуют любимца, отмечая его оптимизм и смекалку.

* Международный день парика

Парик известен с древности. Его изобрели египтяне: знатные люди носили парики из шерсти и конских волос, а бедняки — из ниток и пакли. Настоящий бум париков наступил в эпоху Возрождения. Английская королева Елизавета I скрывала под париками раннее облысение, а в викторианскую эпоху мужчины использовали аксессуар, чтобы замаскировать последствия лечения сифилиса (выпадение волос от ртути) и спастись от вшей.

Сегодня парики незаменимы в театре и кино, они помогают онкобольным скрыть последствия химиотерапии и подчеркивают статус британских судей.

Какие праздники отмечаются 10 марта в других странах

Национальный день соуса ранч — США. Ранч — самый продаваемый соус в США. Его популярность нашла отражение даже в культовом мультсериале «Симпсоны». Рецепт придумали в 1950-х годах владельцы ранчо Стив и Гейл Хэнсон, они же впервые подали его своим постояльцам. Соус получил название в честь ранчо. Изначально это была заправка для салатов, но позже рецепт адаптировали, создав идеальный соус-дип для овощей, куриных крылышек и пиццы.

День начала сухого сезона — Мьянма. В стране в это время дожди сходят на нет и устанавливается солнечная погода. В честь этого в Мьянме отмечают праздник с традиционными подношениями духам — люди приносят угощения в благодарность за будущий урожай. С этого момента для местных жителей наступает благоприятная пора для сельского хозяйства.

День национального театра — Азербайджан. Дата приурочена к первому профессиональному спектаклю, поставленному в Баку в 1873 году по пьесе Мирзы Фатали Ахундзаде «Визирь Лянкяранского ханства». Решение об учреждении национального Дня театра было подписано президентом Ильхамом Алиевым 1 марта 2013 года.

Религиозные праздники 10 марта

* День памяти святителя Тарасия, патриарха Константинопольского

Святитель Тарасий жил в VIII веке и прославился как мудрый патриарх, сумевший укрепить церковь во время иконоборческих споров. Главным делом его жизни стал Вселенский Собор 787 года, на котором было навсегда утверждено почитание святых икон.

Тарасий 22 года управлял церковью. Все что имел — тратил на помощь нищим, сиротам и вдовам. Скончался святитель Тарасий в 806 году. Его почитают как чудотворца и праведника.

Православная церковь 10 марта также чтит память: • священномученика Александра Виноградова, пресвитера;

• преподобномученицы Мстиславы (Фокиной);

• священномученика Николая Троицкого, пресвитера. Католическая церковь в этот день вспоминает: • святую Анастасию;

• Химелина Виссенакенского;

• Иоанна Огилви;

• Макария Иерусалимского;

• папу Римского Симплиция.

Народные праздники и приметы 10 марта

* Тарасов день, или Тарас Бессонный

День памяти святителя Тарасия в народе получил название Тарас Бессонный. Наши предки верили, что в Тарасов день ни в коем случае нельзя предаваться дневному сну. Кто уснет днем, того может одолеть страшная болезнь — кумаха лихорадка. В восточнославянском фольклоре она имела образ страшной косматой женщины или старухи со сморщенным лицом, которая вселяется в человека.

Считалось, что именно 10 марта кумаха выходит из леса и бродит по миру, нападая на людей. Поэтому уснувший днем человек обрекает себя на болезнь и муки. Согласно поверьям, человека среди дня внезапно начинало «крутить», а к вечеру у него ломило ноги. В этот период активизируется не только кумаха, но и другая нечистая сила. Поэтому крестьяне задабривали домовых, чтобы те охраняли хозяйство. Для этого у порога оставляли угощения: хлеб, молоко и крупу.

* Приметы

Теплая и солнечная погода в этот день сулит такое же теплое и солнечное лето.

Облака плывут по небу медленно и спокойно — к скорому весеннему потеплению.

Воробьи сбиваются в стаи — к солнечной погоде.

Если вороны каркают громко и беспрерывно, лето будет холодным и дождливым.

Какие исторические события произошли 10 марта

* 1535 год — испанский епископ Томас де Берланга, плывший из Панамы в Перу, случайно открыл Галапагосские острова.

* 1564 год — в Москве вышла первая русская печатная книга «Апостол».

* 1762 год — в Тулузе колесованию подвергли протестанта Жана Каласа. Это событие стало поводом для Вольтера начать кампанию за религиозную терпимость.

* 1806 год — по распоряжению императора Александра I в Москве учредили музей Кремля.

* 1862 год — в США федеральное правительство впервые в стране ввело в обращение бумажные деньги.

* 1905 год — в Лондоне основали футбольный клуб «Челси».

* 1910 год — в Китае официально отменили рабство.

* 1914 год — суфражистка Мэри Ричардсон в Лондонской национальной галерее тяпкой нанесла повреждения картине Веласкеса, изображавшей Венеру.

* 1939 год — из московского телецентра на Шаболовке началось регулярное телевизионное вещание.

* 1939 год — открылся XVIII съезд ВКП(б), провозгласивший «победу социализма» и переход к строительству коммунизма.

* 1943 год — в Советском Союзе начались работы по созданию ядерного оружия.

* 1960 год — индейцы в Канаде получили право голоса.

* 1970 год — Кнессет парламент Израиля постановил считать евреем не только рожденного от еврейки, но и человека, принявшего иудаизм.

* 1975 год — во дворце спорта «Сокольники» в Москве произошла давка после хоккейного матча между юниорской сборной СССР и канадской юниорской командой Barrie Co-op. Погиб 21 человек. Причиной трагедии стал ажиотаж среди зрителей из-за жвачки, которую в рекламных целях раздавали канадцы.

* 1977 год — совместные усилия нескольких групп астрономов из США, Австралии, Индии и ЮАР позволили обнаружить у планеты Уран кольцевую систему.

* 1987 год — в Ватикане обнародовали «Памятку об истоках человеческой жизни…», где осуждались методы экстракорпорального оплодотворения и любые опыты над эмбрионами.

Дни рождения и юбилеи 10 марта

* В 1415 году родился Василий II Васильевич Темный — великий князь московский, сын Василия I Дмитриевича и Софьи Витовтовны.

* В 1845 году родился Александр III — российский император (1881–1894), период правления которого отмечен отсутствием крупных войн.

* В 1900 году родилась Вайолет Браун — ямайская долгожительница, скончавшаяся в 117 лет.

* В 1951 году родился Валерий Мищук — российский бард, выступавший в дуэте с родным братом Вадимом Мищуком.

* В 1957 году родился Усама бен Ладен — «террорист номер один» и лидер группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в России).

Кто отмечает дни рождения

* 100 лет исполняется Александру Зацепину — советскому и российскому композитору, автору песен к фильмам («Операция «Ы», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» и др.), народному артисту РФ.

* 90 лет исполняется Йозефу (Зеппу) Блаттеру — швейцарскому спортивному функционеру, восьмому президенту ФИФА (1998–2015).

* 86 лет исполняется Чаку Норрису — американскому киноактеру и мастеру боевых искусств, ставшему героем множества интернет-мемов.

* 80 лет исполняется Владимиру Гостюхину — российскому и белорусскому актеру театра и кино, кинорежиссеру, народному артисту Беларуси, лауреату Государственных премий СССР и РФ.

* 68 лет исполняется Шэрон Стоун — американской модели и киноактрисе, получившей мировую известность благодаря фильмам «Основной инстинкт» и «Казино».

* 54 года исполняется Тимбалэнду (Тимоти Мосли) — американскому рэперу, продюсеру и одному из влиятельнейших музыкальных деятелей R&B-сцены.

* 53 года исполняется Еве Герциговой — чешской супермодели и актрисе.

* 42 год исполняется Оливии Уайлд — американской киноактрисе («Доктор Хаус», «Трон: Наследие»), режиссеру и продюсеру.

* 40 лет исполняется Сергею Широкову — российскому хоккеисту, олимпийскому чемпиону (2018).

* 34 года исполняется Эмили Осмент — американской киноактрисе и певице.