Pussycat Dolls воссоединятся для мирового тура

Pussycat Dolls воссоединятся для мирового тура
Участницы популярного герлз-бэнда 2000-х Pussycat Dolls воссоединяются для мирового тура. Об этом сообщил портал о жизни звезд Page Six.

«Возможно, у этих Pussycats Dolls действительно девять жизней <...> [Они] каким-то образом пережили неприятный судебный процесс, отмену концерта из-за COVID-19 и ошеломляющий ренессанс карьеры солистки — и снова отправляются в турне. Музыкальные инсайдеры сообщают, что исполнительницы хита «Don't Cha» готовятся к мировому туру после 16-летнего перерыва, в рамках которого запланировано несколько концертов в США. И, как выяснилось, вокалистка Николь Шерзингер «определенно вернулась» в группу», — пишет издание.

До этого герлз-бэнд вместе с основательницей группы Робин Антин оказались втянуты в долгий судебный процесс из-за отмененного тура. Тогда Шерзингер публично объявила о своем участии в гастролях, но впоследствии отказалась выходить на сцену, если не получит 75% прибыли.

Группа Pussycat Dolls существовала с 1995-го по 2010 год. Коллектив выпустил такие хиты, как Don't Cha, Stickwitu, I Hate This Part, Hush Hush и Buttons.

В прошлом году 46-летняя экс-участница группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер показала фигуру в «голом» комбинезоне. Певица долгое время встречалась с британским автогонщиком, чемпионом мира в классе Формула-1 Льюисом Хэмилтоном. 4 февраля 2015 года пара распалась.

Ранее Pussycat Dolls выпустили первый клип после десятилетнего перерыва.

 
