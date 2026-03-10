Размер шрифта
В России готовят новый ГОСТ для игристых вин

Росстандарт: идет экспертное обсуждение ГОСТа на российские игристые вина
Кристина Богачева/«Газета.Ru»

В России разрабатывают новый государственный стандарт для игристых вин отечественного производства. Документ сейчас проходит стадию экспертного обсуждения и готовится к утверждению, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.

В ведомстве уточнили, что стандарт под названием «Вина игристые российские. Общие технические условия» находится на завершающем этапе разработки. После обсуждения с экспертами документ планируется утвердить.

В Росстандарте пояснили, что обновление и разработка национальных стандартов направлены на формирование единой системы требований к винодельческой продукции. Она должна обеспечить контроль качества на всех этапах производства.

Сейчас в стране действует единый стандарт для всех игристых вин. Этот документ был введен в действие в 2017 году.

18 февраля сообщалось, что в России впервые прошел сертификацию веганский алкоголь. 7 марта стало известно, что в России отложили введение нового ГОСТа на вино.

Ранее Роскачество назвало лучшие российские розовые вина.

 
