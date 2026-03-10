Размер шрифта
Армия

СМИ рассказали о маркировке США на обломках ракеты с места удара по школе в Иране

NYT: обломки ракеты, ударившей по школе в Иране, имеют маркировку боеприпаса США
IRIB

Обломки ракеты, ударившей по школе для девочек в иранском городе Минаб, имеют маркировку, характерную для американских боеприпасов. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

В публикации приводятся фотографии обломков, показанные ранее иранскими государственными СМИ.

«Согласно результатам анализа, проведенного The New York Times, на обломках ракеты, предположительно с места нанесенных 28 февраля <...> ударов по военно-морской базе и начальной школе, имеется маркировка американской крылатой ракеты», — говорится в материале.

По данным издания, на показанных снимках видны «серийные номера» и другие детали, характерные для боеприпасов американского производства. Предположительно, удар был нанесен произведенной в 2014 году или позднее крылатой ракетой Tomahawk.

Кроме того, все больше сведений указывает на то, что удар по школе был нанесен при попытке атаковать расположенную рядом военно-морскую базу, подчеркивают журналисты NYT.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Многие города Исламской Республики подверглись атакам, один из ударов пришелся на школу для девочек в Минабе. В результате 175 человек получили несовместимые с жизнью ранения.

Ранее президент США обвинил Иран в ударе по школе в Минабе.

 
