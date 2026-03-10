Размер шрифта
В Калининградской области 58 рыбаков застряли на отколовшейся льдине

В Калининградской области спасатели эвакуировали 58 рыбаков, включая шестерых детей, с отколовшейся льдины в районе замка «Бальга». Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Инцидент произошел в Калининградском заливе, группа рыбаков оказалась отрезана от берега. Прибывшие спасатели вытащили из воды двух провалившихся под лед мужчин, еще одного сняли с дрейфующей льдины.

Всего на берег доставили 58 человек, среди них шесть детей. В медицинской помощи никто не нуждался. В операции участвовали пять сотрудников МЧС и две единицы техники.

До этого в Новосибирской области спасли 13 рыбаков, дрейфовавших на оторвавшейся льдине. На помощь им прибыли спасатели Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России и Аварийно-спасательной службы Новосибирской области. Всех рыбаков доставили на берег, никто из них не пострадал.

Ранее на Сахалине от берега оторвало льдину, на которой находились 52 рыбака.

 
