Эксперты рассказали о состоянии российской экономики

В начале весны 2026 года российская экономика оказалась в одном шаге от стагфляции крайне неблагоприятное состояние экономики, сочетающее застой производства (стагнацию), высокий уровень безработицы и стремительный рост цен (инфляцию). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад специалистов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Согласно докладу ЦМАКП, темпы роста потребительских цен остаются высокими, несмотря на замедление инфляции.

Эксперты отмечают, что стагнация наблюдается в большинстве гражданских отраслей российской экономики. Прибыль предприятий также стремительно сокращается. Проблемы наблюдаются в сферах машиностроения и оборудования, а также в других важных отраслях.

Представители промышленности вынуждены снижать цены на свою продукцию из-за сложностей со сбытом, санкционных скидок и негативного влияния крепкого рубля на импорт. Все эти факторы приводят к слабой экономической динамике внутри страны.

5 декабря эксперты ЦМАКП сообщали, что в России до октября следующего года может возникнуть системный банковский кризис.

Эксперты оценили вероятность такого события как среднюю. В настоящее время кризиса нет, однако растущая доля проблемных кредитов в банковских портфелях указывает на усиление рисков.

Ранее стало известно, что в России может стать меньше людей, заявляющих об ухудшении финансового положения.