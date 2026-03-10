Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Эксперты рассказали о состоянии российской экономики

ЦМАКП: российская экономика оказалась в одном шаге от стагфляции
Shutterstock

В начале весны 2026 года российская экономика оказалась в одном шаге от стагфляции крайне неблагоприятное состояние экономики, сочетающее застой производства (стагнацию), высокий уровень безработицы и стремительный рост цен (инфляцию). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад специалистов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Согласно докладу ЦМАКП, темпы роста потребительских цен остаются высокими, несмотря на замедление инфляции.

Эксперты отмечают, что стагнация наблюдается в большинстве гражданских отраслей российской экономики. Прибыль предприятий также стремительно сокращается. Проблемы наблюдаются в сферах машиностроения и оборудования, а также в других важных отраслях.

Представители промышленности вынуждены снижать цены на свою продукцию из-за сложностей со сбытом, санкционных скидок и негативного влияния крепкого рубля на импорт. Все эти факторы приводят к слабой экономической динамике внутри страны.

5 декабря эксперты ЦМАКП сообщали, что в России до октября следующего года может возникнуть системный банковский кризис.

Эксперты оценили вероятность такого события как среднюю. В настоящее время кризиса нет, однако растущая доля проблемных кредитов в банковских портфелях указывает на усиление рисков.

Ранее стало известно, что в России может стать меньше людей, заявляющих об ухудшении финансового положения.

 
Теперь вы знаете
6 лучших упражнений для утренней зарядки дома
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!