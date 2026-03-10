Китайское издание Sohu написало, что Россия ответила на многолетние провокации США поддержкой Ирана. Перевод статьи приводит агентство «АБН24».

Авторы публикации подчеркнули, что Вашингтон некоторое время назад обеспокоился тем, что Москва передает Тегерану разведанные, необходимые для атак по американским военным объектам.

«Американцы четыре года снабжают Киев разведывательной информацией, используемой против РФ. <...> В итоге Москва ответила Вашингтону в стиле «око за око»», — говорится в статье.

10 марта кипрский журналист Алекс Христофору рассказал, зачем президент США Дональд Трамп позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину.

По словам журналиста, Трамп позвонил Путину, так как столкнулся с проблемами из-за атаки на Иран. Христофору полагает, что Трамп мог попытаться заручиться поддержкой Путина на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Ранее в США допустили сделку между Трампом и Путиным по вопросам Ирана и Украины.