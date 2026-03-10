Овечкин продлил серию матчей в НХЛ без набранных очков

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин продлил серию матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) без набранных очков.

В ночь на 10 марта «Вашингтон» обыграл «Калгари» со счетом 7:3. Овечкин не отметился результативными действиями. Для россиянина это третья игра без очков подряд.

В последний Овечкин набрал очки 1 марта против «Монреаль Канадиенс» (2:6), оформив дубль.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией». Встреча состоится 12 марта.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

