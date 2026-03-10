Размер шрифта
Юрист рассказал, какой срок может грозить Верке Сердючке в России

Юрист Курбаков: Верке Сердючке может грозить до 6 лет лишения свободы в России
Владимир Астапкович/РИА Новости

Украинскому артисту Андрею Данилко, известному широкой публике под псевдонимом Верка Сердючка, может грозить до шести лет лишения свободы в России. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал российский юрист и общественный деятель Иван Курбаков.

В январе 2022 года Данилко в образе Верки Сердючки спел песню о лидере украинских националистов Степане Бандере. Кроме того, в одном из интервью он заявлял, что переговоров между Украиной и Россией не могут состояться, а в июне 2023 года он выступал на фестивале «Рандеву» в Юрмале, где собирали средства для украинской армии.

Курбаков напомнил, что за публикацию или распространение постов, содержащих призывы к экстремизму, национализму, а также за распространение сведений, содержащей признаки оправдания деятельности террористических организаций, в России грозит уголовная ответственность.

Юрист предположил, что Данилко может грозить уголовная ответственность по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства» и статье 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Максимальная санкция по первой статье — лишение свободы до шести лет, по второй — до четырех лет.

Ранее россиянина оштрафовали за прослушивание песни Верки Сердючки.

 
