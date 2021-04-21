Песков объяснил, почему он заработал в 2020 году больше Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил свои высокие доходы процентами от вкладов в банках и финансами, которые находятся в управлении. В прошлом году представитель Кремля заработал больше президента Владимира Путина.

Согласно опубликованной декларации, в 2020 году Дмитрий Песков заработал 12 527 029 руб.

«Не только пресс-секретарь заработал больше, чем президент. Дело в том, что по-разному начисляется зарплата, разные доходы от банковских вкладов, от средств в управлении. У меня есть вклады, от которых я получаю проценты, денежные средства в управлении», — рассказал Песков «Комсомольской правде».

По его словам, в связи с ограничениями по закону у него нет прав на покупку иностранных акций и облигаций.

За прошлый год президент России Владимир Путин заработал почти 10 млн руб. В 2019 году Путиным было заработано 9,726 млн руб., а в 2018 году — 8,648 млн руб. Декларации за 2020 год были опубликованы 16 апреля.