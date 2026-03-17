У задержанного главы Минздрава Кубани насчитали жилье и участки на 1 млрд рублей

ТАСС: у семьи главы Минздрава Кубани Филиппова нашли активы на 1 млрд рублей
Министерство здравоохранения Краснодарского края

Состояние семьи министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова оценивается примерно в 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным надзорных ведомств, сам министр и его близкие родственники владеют крупным портфелем недвижимости. Всего у семьи насчитали 57 объектов.

В их числе — 21 квартира общей площадью более 1500 кв. м, 11 нежилых помещений площадью свыше 4000 кв. м, девять земельных участков общей площадью 6,6 тыс. кв. м, семь апартаментов, два частных дома площадью более 1000 кв. м, а также четыре гаража и три машино-места.

Недвижимость расположена в разных городах юга России, включая Краснодар, Геленджик, Сочи, Красную Поляну и федеральную территорию Сириус.

Евгения Филиппова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Он возглавляет Минздрав Краснодарского края с июля 2013 года. До этого работал в Сочи, где руководил перинатальным центром и городской больницей.

